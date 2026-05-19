Galicia Design Week muestra en A Coruña los proyectos más relevantes del diseño gallego

La Galicia Design Week (GDW) inauguró este martes un gran bloque expositivo en la avenida del Puerto, en la Marina de A Coruña, para dar cuenta del valor y la potencia creativa del país.

El acto de apertura contó con la presencia del concejal de Cultura y Turismo del Concello da Coruña, Gonzalo Castro, y del director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic) de la Xunta de Galicia, Jacobo Sutil; además, también asistieron Alex Rico y Marta González (codirección de la GDW), patrocinadores del evento y varias de las autoras participantes: la escenógrafa Ana Inés Jabares Pita, la ceramista Camila Sánchez (LamaeLume), la arquitecta Celsa Pesqueira, la fotógrafa creativa María Cereijo, el diseñador de moda Mario Leiro y la artista visual Zeltia Iglesias.

El evento sirvió para presentar las dos propuestas que la ciudadanía podrá descubrir estas semanas durante la séptima edición de la GDW. Por un lado, Designed in Galicia, una recopilación de los proyectos más destacados que han cosechado galardones de prestigio a lo largo del último año, como es el caso de Miguel Leiro (Premio Nacional de Diseño 2025), D-Due (Premio Luis Seoane de Diseño 2025), estudios de arquitectura (entre los que destacan Carlos Seoane, CREUSeCARRASCO o Carbajo Barrios) o agencias creativas (teiga.studio).

"Desde el Gobierno local entendemos que A Coruña tiene que liderar los grandes proyectos culturales de Galicia, y este evento es el mejor ejemplo, capitaneando lo mejor del diseño nacional durante una semana y ofreciendo a la ciudadanía ese trabajo", indicó Castro.

Las estructuras que soportan las piezas de esta muestra —que se podrá visitar hasta el 14 de junio— fueron diseñadas y fabricadas específicamente para esta cita por Grupo Malasa, la firma familiar gallega que lidera la producción de mobiliario a medida en toda Europa. Por otro lado, el público podrá acercarse hasta el 4 de junio a #novodeseñogalego, una selección que pone el foco en el talento emergente.

La exhibición reúne un total de 20 propuestas firmadas por 10 perfiles multidisciplinares que estos días están presentando sus proyectos en la ciudad tanto en las sesiones TALKS como MICROTALKS: Álvaro Bellón, Ana Inés Jabares Pita, Andrea Ures, Lamae Lume, Laura Campos, María Cereijo, mariOLéiro, Nuclear, Pesqueira y Zeltia Iglesias.