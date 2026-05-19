Las algas toman O Parrote: un fenómeno natural que gana presencia en la zona de baño de A Coruña

La zona de baño de O Parrote, en A Coruña, ha vuelto a mostrar en las últimas semanas una acumulación visible de algas en su superficie y en el fondo marino, un fenómeno que ha generado comentarios entre vecinos y usuarios habituales del entorno.

Según explican fuentes de la cofradía de pescadores consultadas por Quincemil, se trata de un proceso natural protagonizado por algas autóctonas, principalmente del género Ulva. Estas especies aparecen tanto adheridas al sustrato como en suspensión, formando en ocasiones una capa sobre la arena.

"Las que se ven en superficie están fijadas, pero también hay en el fondo en suspensión", apuntan. En determinadas condiciones, añaden, las altas densidades pueden generar impactos en ecosistemas de bivalvos, ya que reducen la entrada de luz y el oxígeno disponible en el entorno marino.

El contexto ambiental de este año ayuda a entender su proliferación. La primavera está siendo especialmente favorable para su desarrollo, lo que ha favorecido una presencia más intensa en distintos puntos de la costa.

¿Por qué se concentran en O Parrote?

Uno de los aspectos que explican su concentración en O Parrote es la propia configuración del espacio. Según estas mismas fuentes, se trata de una zona protegida del mar abierto pero con circulación de agua, además de una exposición solar adecuada, lo que favorece la acumulación de biomasa vegetal. "Están en flotación y tienden a concentrarse allí", señalan.

También apuntan a la necesidad de entender mejor el comportamiento de estas acumulaciones en entornos urbanos costeros. La interacción entre estructuras artificiales y dinámica marina puede influir en la retención de algas, aunque insisten en que el fenómeno tiene una base natural.

Más allá de la Ulva, los expertos advierten de la presencia de otra especie invasora en la costa gallega, la Rugulopteryx okamurae, que ya ha colonizado buena parte del litoral en los últimos años, lo que añade presión ecológica a determinados sistemas costeros.

Una limpieza prevista

Por su parte, la Autoridad Portuaria de A Coruña ha confirmado que se realizará una limpieza de la zona, aunque todavía no hay fecha concreta prevista. Tampoco se ha definido el destino final del material retirado, que se comunicará en el momento oportuno.

La temporada de baño está previsto que se inicie el 15 de junio, momento en el que se espera que, si el tiempo acompaña, los coruñeses puedan disfrutar de esta zona al igual que de las playas urbanas.