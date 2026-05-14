A Coruña defiende su gestión y prioriza el ascenso del Dépor frente al concierto de El Último de la Fila

El debate sobre la situación económica del Ayuntamiento y la marcha del concierto de El Último de la Fila a Santiago volvió a centrar el enfrentamiento político en María Pita. El concejal de Economía, José Manuel Lage, rechazó las críticas de la oposición y defendió que el consistorio coruñés mantiene una "buena salud financiera", al tiempo que dejó clara la posición del gobierno local ante el conflicto de fechas con el estadio de Riazor: "Entre respetar la competición oficial del Deportivo y facilitar una fecha para un concierto, no hay duda".

Lage respondió así a las advertencias del PP sobre el remanente negativo y la necesidad de realizar ajustes presupuestarios. El edil socialista ironizó con el tono "apocalíptico" de la oposición y recordó la situación económica heredada del anterior ejecutivo popular. "En junio de 2015 dejaron una situación de déficit monetario con casi 11 millones de euros de iliquidez e incumpliendo el periodo medio de pago a proveedores", señaló.

El responsable municipal insistió en que la tesorería actual cumple holgadamente con los plazos de pago, con una media por debajo de los 30 días durante los últimos ocho meses. "Si hubiera un problema de liquidez no estaríamos pagando en 18 o 20 días", defendió.

Desde el PP, su portavoz Miguel Lorenzo cargó duramente contra la gestión económica del ejecutivo de Inés Rey, apoyándose en los informes técnicos. "Estamos ante la peor gestión económica de la historia del Ayuntamiento", afirmó, asegurando que el gobierno incumple la regla de gasto, presenta un remanente negativo y deberá ajustar alrededor de 12 millones de euros.

Lorenzo acusó además al ejecutivo local de "vivir en un mundo paralelo" y de negar una situación que, a su juicio, los propios técnicos municipales habían advertido con antelación. “No tienen capacidad de gestión y su nefasta administración trae consecuencias para la ciudad”, sostuvo.

El Último de la Fila sale a escena

También el viceportavoz popular, Roberto Rodríguez, criticó la pérdida del concierto de El Último de la Fila, que finalmente se celebrará en Santiago. El popular reprochó al gobierno local no haber previsto con tiempo la coincidencia con un posible playoff del Deportivo y lamentó el impacto económico perdido.

Lage respondió defendiendo que la prioridad municipal era garantizar el calendario deportivo y apoyar el posible ascenso del Dépor a Primera División. "Lo importante es que el Deportivo suba a Primera", aseguró, recordando además que el propio promotor reconoció públicamente la complejidad de encajar la cita y que tocaba apoyar al Dépor.

El edil socialista aprovechó para reivindicar el momento turístico de la ciudad y avanzó que A Coruña registrará este año cifras récord de alojamiento y recaudación de la tasa turística, superando los 2 millones de euros, una cantidad que será destinada a promoción y refuerzo de servicios públicos.

"Algunos ven una ciudad eclipsada, pero el resto la ve como una referencia y una vanguardia", zanjó Lage durante un pleno marcado por el cruce de reproches y por un mensaje claro: el respaldo total al Deportivo en la recta final de la temporada.