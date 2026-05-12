El solar tapiado durante décadas en Monte Alto, en A Coruña, deja ver el interior antes de su obra

Espacio abierto en el solar tapiado de la calle Adelaida Muro, con vegetación en el interior. Quincemil

Los vecinos de la calle Adelaida Muro, en Monte Alto, han convivido en las últimas décadas con un muro que no les ha dejado ver qué había al otro lado. El solar del número 24, propiedad del Ministerio de Defensa y tapiado desde tiempo inmemorial, empieza a perder su pantalla de piedra. En el lugar se construirán once viviendas sociales.

A primera hora de este martes se ha abierto una especie de ventana en este muro del barrio. Y al menos un operario estaba inspeccionando el interior. Lo que hay detrás, según se observa a través de ese espacio y de la puerta metálica del centro abierta, es una gran acumulación de vegetación que ocupa la parcela de más de 370 metros cuadrados.

También hay palmeras cuyas hojas parecen estar en buen estado, sin que ningún insecto les haya transmitido una enfermedad. Es probable que en breve comiencen trabajos de desbroce y retirada de escombros.

La obra prevista fue anunciada hace algo más de dos meses con presencia de cargos estatales y municipales. Hace tres años, en fechas previas a las elecciones locales, el entonces delegado del Gobierno y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, anunciaron que en este solar, y en otras ubicaciones de la ciudad, se levantarían pisos de alquiler social.

Un obrero ante la puerta central del solar de Adelaida Muro, en Monte Alto. Quincemil

La finca fue subastada en más de una ocasión por el Estado, pero las pujas siempre acabaron desiertas. Según se anunció en marzo pasado, las viviendas, todas con garaje y trastero, se distribuirán en cuatro alturas y tendrán entre una y cuatro habitaciones.

El precio de los alquileres, añadieron, no superará el 30% de los ingresos medios de sus futuros ocupantes, ya que la promoción forma parte de la estrategia estatal de disponibilidad de vivienda pública asequible.

La reclamación de los vecinos

El número 24 de Adelaida Muro ha sido a veces punto de encuentro de manifestaciones vecinales que han reclamado otros usos para el solar. Las concentraciones demandaban que la parcela, tras las sucesivas subastas fallidas, pasase a ser de titularidad municipal para que en ella se construyese un equipamiento público para el barrio, como un centro cívico o social.

"Queremos asegurar un modelo de vivienda pública asequible y estable en el tiempo, que permita a la juventud y a las familias planificar su futuro con seguridad", destacó hace dos meses delante de este solar el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.