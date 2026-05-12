El PP de A Coruña propone que el derecho a construir en el Parque del Agra se traslade a otra zona

El grupo municipal del PP no va a apoyar el cambio urbanístico que este jueves se votará de forma inicial en el Pleno para recalificar suelo en el polígono del Parque del Agra y permitir la construcción de viviendas en esta zona del barrio del Agra do Orzán.

Los conservadores pedirán además al BNG, que ha acordado con el Gobierno local las condiciones de la reordenación urbanística, que "recapacite" y vote en contra.

"El PP no va a apoyar la modificación porque supone un nuevo engaño, nuevas mentiras y nueva traición a los vecinos por el Gobierno socialista y sus socios del BNG", avanzó este martes el portavoz del grupo, Miguel Lorenzo.

Los populares propondrán que la edificabilidad que permitirá el cambio en el plan general sea trasladada a otras zonas de A Coruña, por lo que insta a negociar con los propietarios con derecho a construir en el Parque del Agra, entre otros ámbitos, en el del antiguo convento de las Adoratrices.

El PP se apoya en la opinión de los vecinos del Agra para defender que los ciudadanos "puedan disfrutar del cien por cien de parque". "Los vecinos no están de acuerdo con la propuesta municipal y nos han reiterado que quieren parque y no ladrillo porque es el barrio con más densidad de población de España", señala Lorenzo.

El concejal popular defiende la negociación porque el 60% del suelo del ámbito es propiedad del Estado y del Concello y cree que el traslado de la edificabilidad a otro lugar no supondrá desembolso económico municipal, "o será mínimo", y así se mantendrían las viviendas en la zona.

El BNG y los vecinos

El portavoz también ataca al BNG por haberse opuesto a la edificación en el Parque del Agra hace seis años y permitirla ahora: "Avia Veira defendió el voto en contra del BNG en el Pleno de 2020 que rechazó la propuesta municipal "argumentando que quería que toda la zona fuese parque y no hubiese vivienda. Ahora va a votar a favor de 5.000 metros cuadrados menos de parque y 4.000 de suelo para edificios".

El cambio urbanístico iba a ser votado en el Pleno de abril, pero ante la falta de apoyo prevista (necesita el voto favorable de 14 concejales para salir adelante) porque el BNG criticó que los vecinos no habían participado en la tramitación, el asunto fue retirado de la sesión.

Esta semana vuelve al Pleno tras el acuerdo entre las dos fuerzas políticas de izquierda, pero con los vecinos del Agra aún en contra de que se construyan viviendas en el parque.

En todo caso, la modificación deberá ser más adelante aprobada de forma definitiva, y se desconocen los plazos para las futuras obras de urbanización y edificación en el Parque del Agra.