El desenlace del Parque del Agra en A Coruña: una eterna demanda, una espera constante

Zona verde en desnivel del Parque del Agra, con el Observatorio y la torre de Gregorio Hernández al fondo. Quincemil

El Parque del Agra vuelve este jueves a un escenario, el Pleno municipal, donde siempre ha estado rodeado de controversia: por falta de acuerdo entre fuerzas políticas o por históricas reivindicaciones vecinales, expresadas con frecuencia frente al Palacio de María Pita, que demandan que la zona se dedique a la creación de espacios verdes y que en ella no se construyan viviendas.

El polémico ámbito, situado en el barrio con la densidad de población más alta de la ciudad, el Agra do Orzán, regresa al Pleno de A Coruña para afrontar una nueva etapa con el desbloqueo de un proyecto urbanístico que, a través de un cambio en el plan general, permitirá la construcción de pisos, lo que no desean los vecinos, en un nuevo parque.

Cuando el futuro del Parque del Agra se debate en el salón de plenos se acentúa la discrepancia entre los grupos municipales. Su modificación urbanística, a la que el Ayuntamiento está obligado por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que abre la puerta a la edificación, fue uno de los dos asuntos que el Pleno no aprobó en el primer mandato de Inés Rey.

En aquella ocasión, en marzo de 2020, Marea Atlántica y el BNG no apoyaron el cambio en el plan general que habría permitido la construcción de viviendas; el PP se abstuvo y Ciudadanos lo respaldó. Dos de estos grupos, Marea y Cs, ya no están en la Corporación.

Tras firmar el Concello un convenio con la empresa Dricar de Inversiones, interesada en construir en la parcela de su propiedad en el antiguo convento de las Adoratrices, ubicada dentro del ámbito del Parque del Agra, el Gobierno local no ha vuelto a llevar el asunto al Pleno hasta poder contar con el apoyo suficiente para aprobar la modificación urbanística.

Parcela del antiguo convento de las Adoratrices, donde se construirán viviendas. Quincemil

Los socialistas preveían en principio que la recalificación del suelo en el Agra fuera respaldada en la sesión plenaria de abril, pero el BNG criticó antes la falta de participación vecinal en la tramitación del cambio y acordó con el Gobierno municipal crear una mesa de trabajo con el concurso de los vecinos. El asunto, que necesita mayoría absoluta legal con 14 votos a favor para salir adelante, fue retirado del orden del día.

Ahora vuelve a debate. En teoría, con acuerdo entre el PSOE y el Bloque, que hace seis años censuraba el ladrillo en el Parque del Agra. El PP pasará previsiblemente de la abstención de 2020 al rechazo en 2026, después de haber calificado la modificación como "desastrosa" por dar prioridad al cemento frente a la vegetación.

Lo que propone el cambio urbanístico

El plan para el Parque del Agra prevé levantar unas 400 viviendas entre las calles Gregorio Hernández y las que rodean el Observatorio meteorológico y el Espazo Amizar.

Aunque se ha acordado la eliminación de un edificio previsto y se ha rebajado y redistribuido la edificabilidad (los metros cuadrados que se pueden destinar a viviendas), el cambio urbanístico que va al Pleno propone una ordenación que deja 4.348 metros cuadrados para bloques de pisos y 12.674 para el parque.

Paseantes en el parque abierto junto del Observatorio. Miriam García A Coruña

Una parte de esos inmuebles se ubicará en la finca de las Adoratrices, un ámbito que será segregado del polígono con el cambio urbanístico y donde se plantean torres de siete y trece alturas para unos 135 pisos. El resto de edificios se reparten por todo el ámbito, donde también habrá un aparcamiento subterráneo para 350 vehículos.

Lo que opinan los vecinos

Las habituales concentraciones de vecinos del Agra do Orzán con el Parque del Agra como motivo han apuntado siempre al mismo objetivo: la creación de espacios libres y de uso ciudadano, una demanda que responde a la escasez de zonas verdes en el barrio.

Esta reclamación, compensada en parte con la apertura del parque del Observatorio este año sin satisfacer a la totalidad de vecinos, ha sido apoyada por el BNG, que ahora acuerda con el Gobierno local la combinación de áreas verdes con bloques de viviendas.

En la última de las manifestaciones vecinales en la calle, los residentes mostraron su oposición al plan de urbanización propuesto por el Concello, que consideran "un atentado". La pasada semana mantuvieron un encuentro con el grupo nacionalista y reiteraron su rechazo a un plan que tildan de "especulador".

Lo que ocurrirá tras el Pleno

El resultado de la votación del cambio del plan general en el Parque del Agra este jueves supondrá un pequeño aunque importante avance en la transformación del ámbito del Parque del Agra. La aprobación de la recalificación del suelo será inicial, después podrá ser objeto de alegaciones y tendrá que volver al Pleno para su visto bueno definitivo.

Para estos trámites no hay plazos (algunos asuntos urbanísticos aprobados provisionalmente no han pasado aún por la votación final o tardaron tiempo en hacerlo), como tampoco para los pasos posteriores. Llevará bastante tiempo.

El ámbito tendrá que ser urbanizado y cada propietario de suelo y promotor tendrá que levantar sus inmuebles. Qué va a pasar con el parque, las zonas verdes del Agra tan reclamadas por los vecinos, es otra incógnita: el terreno no es llano, tiene muchas rocas y desniveles, y de momento no figura en las previsiones presupuestarias del Ayuntamiento.