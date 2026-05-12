La carretera entre Miño y Perbes, en A Coruña, seguirá cerrada todo el verano tras el gran desprendimiento

La carretera provincial DP-4803, que conecta Miño con Perbes, permanece cerrada al tráfico tras el desprendimiento de tierras registrado el pasado mes de marzo, un incidente que ha alterado de forma significativa la movilidad en uno de los puntos clave del litoral coruñés, especialmente en un municipio que multiplica su población durante la temporada estival.

El suceso obligó a interrumpir la circulación de forma preventiva después de que el desplazamiento de terreno afectase directamente a la calzada. Desde el primer momento, técnicos de Vías y Obras se desplazaron a la zona para evaluar la situación, mientras se habilitaba un desvío alternativo señalizado para minimizar el impacto en los desplazamientos habituales.

Sin embargo, la magnitud del problema va más allá de un simple corte de carretera. El deslizamiento no solo dañó el firme, con grietas y hundimientos, sino que también afectó a una parcela cercana, a una vivienda situada en la ladera e incluso a la zona de playa, lo que evidencia la inestabilidad general del terreno en este punto del litoral.

Un problema estructural en un talud inestable

El estudio geotécnico y topográfico encargado de urgencia por la Diputación de A Coruña ha confirmado que la situación requiere una intervención de gran complejidad técnica. El informe concluye que no se puede garantizar la seguridad en el estado actual, debido a la inestabilidad del talud, de entre 30 y 32 metros de altura, y a la presencia de materiales poco compactos y agua en el subsuelo.

Ante este escenario, la solución planteada pasa por la construcción de una pantalla de pilotes de gran envergadura, formada por 26 estructuras de 1,5 metros de diámetro y hasta 30 metros de profundidad. Una obra valorada en alrededor de 1,2 millones de euros, que busca estabilizar la ladera y permitir la reapertura de la vía con garantías.

Desde el gobierno provincial insisten en que "la prioridad absoluta es la seguridad", subrayando que no se trata de una reparación puntual, sino de una actuación estructural en un entorno especialmente delicado como es un talud costero.

Sin solución inmediata para el verano

A pesar de la urgencia de la actuación, los plazos administrativos y técnicos hacen inviable que la carretera pueda reabrirse en los próximos meses. Fuentes del Ayuntamiento de Miño apuntan a que entre la redacción del proyecto, la licitación y la ejecución de las obras, la solución definitiva no llegará hasta después del verano.

Este calendario preocupa especialmente en un municipio que experimenta un notable incremento de población durante la época estival, impulsado por el turismo y la actividad en zonas como Perbes o la playa de Lago. La DP-4803 es una vía clave para canalizar estos desplazamientos, por lo que su cierre obligará a reorganizar la movilidad en toda la zona.

En este contexto, tanto la Diputación como el Ayuntamiento trabajan ya en alternativas de tráfico provisionales, aunque por el momento no existe una solución definitiva cerrada. El objetivo es reducir en la medida de lo posible los trastornos a vecinos y visitantes durante los meses de mayor afluencia.

Impacto en la vida diaria y en el entorno

Más allá de la movilidad, el desprendimiento ha puesto de relieve la fragilidad de este tramo costero. La afectación a una vivienda y el arrastre de materiales hacia la playa evidencian el alcance del incidente, que obliga a extremar las precauciones en una zona de alto valor natural y turístico.

Mientras avanzan los trámites para ejecutar la solución definitiva, la situación se convierte en uno de los principales retos de infraestructuras para Miño en el corto plazo, en un momento en el que el municipio continúa creciendo y consolidándose como uno de los destinos de referencia en la comarca.