El nuevo vial de A Sardiñeira abre al tráfico y conecta A Coruña con la futura Intermodal

Desde este lunes los coches que circulen por la avenida de Arteixo ya podrán incorporarse a la de A Sardiñeira a través del nuevo vial que conecta tres barrios con la nueva estación Intermodal de A Coruña. El primero en hacerlo fue un Ford Fiesta de color rojo que estrenó también la rotonda.

La apertura de este nuevo acceso supone un paso importante en la transformación urbana del entorno de la futura Intermodal y en la mejora de la movilidad en una de las zonas con más tráfico de la ciudad. El vial de Agra dos Mallos nace con el objetivo de absorber buena parte de la circulación que generará la nueva estación y facilitar la conexión entre los barrios de Os Mallos, Vioño y A Grela.

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, destacó durante la inauguración la importancia estratégica de esta infraestructura, llamada a convertirse en uno de los principales accesos a la ciudad. La regidora subrayó que el proyecto no solo mejora la circulación de vehículos, sino que también apuesta por una movilidad más amable y sostenible.

El nuevo vial incorpora más de 4.100 metros cuadrados de aceras, casi medio centenar de nuevos árboles y 49 plazas de aparcamiento gratuito, ganadas tras el traslado del mercadillo a otra ubicación. Además, incluye 1.200 metros adicionales de carril bici que conectan A Sardiñeira con Marineda, reforzando así la red ciclista de la ciudad.

Otro de los aspectos destacados es la nueva regulación semafórica y la creación de un acceso directo al área intermodal. Hasta ahora, bajar desde la avenida hacia la estación resultaba prácticamente imposible sin la construcción de la nueva rotonda, una actuación que permitirá canalizar mejor el tráfico y mejorar la seguridad vial.

Con esta apertura, el Concello busca preparar el entorno para la llegada definitiva de la estación Intermodal, que previsiblemente estará lista antes de que termine el año.