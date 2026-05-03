Contenedores por el suelo en O Ventorrillo

Contenedores por el suelo en O Ventorrillo Cedida

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Un hombre arrasa contenedores y mobiliario urbano de madrugada en A Coruña

Vecinos del barrio de O Ventorrillo relatan cómo un individuo "altísimo, flaco, iba con gabardina y un sombrero" sembró el caos en varias calles del barrio

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A eso de las cuatro de la madrugada de este domingo, un enorme estruendo despertó a varios vecinos del barrio de O Ventorrillo, en A Coruña. Enseguida se asomaron a la ventana y no dieron crédito a lo que vieron. Un hombre vestido con gabardina y un sombrero de paja estaba arrasando con todo el mobiliario urbano que se encontraba a su paso.

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"Empezó a tirar todos los contenedores", cuenta una vecina a Quincemil. Justo enfrente de su casa había unas vallas de obra y también las tiró al suelo. "Éramos varios los que estábamos mirando por la ventana", explica. Después de eso, cree que siguió por calles colindantes, porque continuó escuchando el ruido en la distancia.

Otra vecina que vive más adelante en la misma calle también se encontró con todos los contenedores en el suelo. "Un tipo altísimo, flaco, iba con gabardina y un sombrero", lo describía.

Por el momento, no ha trascendido más información acerca del incidente.