A Gaiteira, en A Coruña, amanece con unos carteles que piden a los coches reducir la velocidad

Este jueves, los vehículos y peatones que circulaban por la calle de la Merced, en el barrio de A Gaiteira, en A Coruña, se han encontrado con unas señales de tráfico diferentes a las habituales. Se trata de unos carteles de cartón que piden a los conductores que circulen más despacio por la vía urbana, ya que desde hace meses los vecinos se quejan de la alta velocidad a la que pasan los coches por la calle.

Estos carteles han aparecido justo a la altura de la librería A Tobeira de Oza, situada en el número 24. “Grazas (acompañado de una cara sonriente), "vai amodo" y "frea" son los mensajes que se pueden ver en un árbol situado a la izquierda de la calle, mientras que en otro situado en la derecha aparecen frases como "Amarra os ponis" y "Toretto, a pouco gas", haciendo un guiño al personaje de las películas de Fast & Furious.

El propietario de la librería señala a Quincemil que esta mañana cuando acudió a abrir su negocio se encontró con los carteles y que desconoce quién fue el artífice de la iniciativa. "Apareceron postos. Seica por aquí co paso de peóns os coches veñen bastante rápido e alguén debeu de poñelos en plan acougade", dice.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, el librero muestra a sus seguidores los carteles explicando que los coches pasan "a fume de carozo", y que, por ello algún día podría ocurrir un accidente en una vía frecuentada por niños y gente mayor: "Un día iba con el perro y madre mía vaya discoteca que tienen. Algún día va a pasar alguna desgracia". Además, cuenta que una vez casi atropellan a una señora en silla de ruedas.

Desde la Asociación de Vecinos de Oza Gaiteira Os Castros también desconocen la identidad del autor de los carteles, pero confirman que se trata de un problema de seguridad vial que llevan denunciando desde hace meses. "Pedimos soluciones porque los coches van a una velocidad excesiva", señala su presidente Paulo Sexto.