Muere en A Coruña Francisco Abuín, pionero de la mecanización agraria en Galicia

Francisco Abuín Ferreiro, referente del motor y de la mecanización del campo gallego, falleció este jueves en A Coruña a los 96 años de edad, según ha podido confirmar Mundiario.

Nacido en Lugo en 1930, fue uno de los impulsores de la introducción de maquinaria agrícola en Galicia en una época en la que el trabajo en el campo seguía dependiendo en gran medida de métodos tradicionales. Con apenas 19 años ya era concesionario de Land Rover en la capital lucense, iniciando una trayectoria ligada al desarrollo del sector.

A lo largo de su vida, Abuín contribuyó a modernizar explotaciones agrarias mediante la incorporación de tractores y otros equipos, facilitando el salto hacia un modelo más productivo. Su perfil no se limitó al ámbito empresarial, ya que también participó en iniciativas como la creación del Aeroclub de Lugo o el Club de Montañismo de Os Ancares.

Con el paso de los años se estableció en A Coruña, donde formó su familia y mantuvo su actividad. Su figura queda ligada a una generación clave en la transformación económica y social de Galicia durante el siglo XX.

La despedida se desarrollará en los próximos días en A Coruña. El velatorio permanece instalado en el Tanatorio Servisa A Coruña, frente al Chuac. La capilla del tanatorio acogerá una misa este viernes a las 16:15 horas, tras la que tendrá lugar el traslado para el entierro, previsto en el cementerio municipal de San Amaro.

El funeral se celebrará el lunes 27 a las 19:30 horas en la iglesia parroquial de Santa Lucía.

El fallecimiento de su hijo en A Coruña en 2023

La familia ya había sufrido una pérdida reciente en 2023, cuando falleció en A Coruña su hijo, el abogado Francisco Abuín, a los 59 años. Profesional vinculado al despacho Abuín Abogados, que compartía con su hermano Antonio, su muerte causó un hondo pesar en el ámbito jurídico de la ciudad.