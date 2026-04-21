La obra del tren al puerto exterior de A Coruña completa el tendido de vías en todo el trazado

El tren carrilero empleado para el tendido de vías accede a uno de los túneles del acceso ferroviario al puerto exterior.

Cada avance importante en los trabajos de la conexión ferroviaria al puerto exterior de A Coruña se asume como un "hito". Así lo ha destacado la Autoridad Portuaria en las obras más significativas de esta infraestructura clave. Este martes repite calificativo con la finalización del tendido de toda la vía, entre el puerto y el entronque con la red general en el Eje Atlántico, en una longitud de 6,7 kilómetros.

La entidad portuaria informa de que en las próximas semanas se completarán estas obras con la instalación de los tramos de vías que aún faltan por colocar en la red interior de la dársena.

Para instalar las vías en todo el tramo de 6,7 kilómetros que discurre entre el puerto exterior y el entorno del polígono de Vío se ha utilizado un tren carrilero, que ha ido realizando el despliegue de las vías hasta completarlo este lunes 20 de abril.

Con el fin de optimizar los plazos de ejecución, se había instalado en todo el trazado un carril provisional, con las traviesas embebidas en una plataforma de hormigón. Posteriormente se retiró este carril, de manera que la plataforma quedó preparada para la llegada del tren carrilero de 365 metros, que colocó las vías definitivas.

Ahora solo queda por instalar las últimas vías en el acceso sur, que conectará la dársena exterior con el Eje Atlántico en sentido Santiago, y en la red interior de la dársena, trabajos estos que están a punto de finalizar y en los que no es necesario utilizar el tren carrilero.

Últimos trabajos

Además del tendido de las vías, la ejecución del acceso ferroviario a punta Langosteira continúa con la finalización del revestimiento de los túneles, la ejecución de las instalaciones ferroviarias y de señalización y la construcción de los tres edificios técnicos. En uno de ellos se implantará el enclavamiento que dirigirá la operativa de la infraestructura ferroviaria.

Trabajos en el interior de los túneles del puerto exterior de A Coruña.

La conexión ferroviaria completará la operatividad del puerto exterior de A Coruña y permitirá realizar los traslados de los tráficos de graneles sólidos y líquidos que aún se operan en la dársena interior, además de aumentar el área de influencia de Langosteira y facilitar la implantación de nuevos operadores y proyectos industriales.

Las obras, recuerda el Puerto, están financiadas al 100% con fondos europeos Next Generation y se enmarcan en un convenio en el que participan el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ADIF, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Constan de tres proyectos principales: la conexión del puerto con el Eje Atlántico, en sentido norte, la red ferroviaria interior, y el sistema de control, mando y señalización (CMS).

El proyecto se completará con el acceso sur, que conectará directamente con el Eje Atlántico en sentido Santiago y cuyo estudio informativo está en fase de redacción por parte del Ministerio de Transportes.

La nueva infraestructura ferroviaria se incorporará a la Red Ferroviaria de Interés General, asumiendo la Autoridad Portuaria su titularidad y administración en los términos previstos en la Ley del Sector Ferroviario.

La previsión temporal con la que se trabaja apunta a mediados de este año como fin de la obra y su puesta en servicio ya en 2027.