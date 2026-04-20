Culleredo (A Coruña) rechaza la planta de biogás de Soandres y prepara alegaciones

El Ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, ha mostrado su oposición al proyecto de planta de biogás previsto en Soandres, por su posible impacto sobre el entorno rural y natural de la zona.

El alcalde, José Ramón Rioboo, mantuvo un encuentro con el regidor de Cerceda, Juan Manuel Rodríguez, para abordar de forma conjunta esta infraestructura, proyectada en el municipio de A Laracha pero muy próxima a ambos términos municipales.

Ambos dirigentes impulsan un frente común en defensa de los intereses vecinales y prevén contactar también con el Ayuntamiento larachés.

Rioboo advierte de las consecuencias que podría tener esta instalación en una zona de alto valor ambiental y carácter rural, además de su posible afección al patrimonio histórico.

En el caso de Culleredo, el alcalde subraya que la ubicación prevista se sitúa cerca de núcleos habitados y espacios naturales, lo que incrementa la preocupación social.

El Ayuntamiento avanza que ya trabaja en la redacción de alegaciones para frenar el proyecto, al considerar que no es adecuado para este entorno.

Rioboo reclama a la Xunta de Galicia "actuar con extrema sensibilidad" ante una iniciativa que ya está generando rechazo entre los vecinos.

El alcalde insiste en que se trata de una instalación que puede alterar de forma significativa la calidad de vida en una zona caracterizada por su tranquilidad y valor natural.