El Cupón Diario de la ONCE deja en A Coruña un premio de medio millón de euros

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha dejado en A Coruña un premio de 500.000 euros, correspondiente al premio mayor del sorteo celebrado el jueves 16 de abril de 2026.

El boleto agraciado ha sido vendido en la ciudad por Adrián Martínez Riveira, vendedor de la ONCE, desde su quiosco situado en la calle Gregorio Hernández, número 2.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio principal de 500.000 euros al número más serie, además de múltiples premios secundarios que van desde los 35.000 euros a las cinco cifras hasta importes menores por coincidencias parciales del número agraciado.

Desde la organización recuerdan que sus productos forman parte de la denominada lotería social, segura y responsable, con mecanismos de control destinados a promover el juego responsable y prevenir el consumo descontrolado, además de prohibir la venta a menores de edad o el consumo a crédito.

Los cupones se distribuyen a través de más de 21.000 vendedores y vendedoras en toda España, así como en la web oficial y en puntos de venta autorizados, dentro de una red de comercialización que permite que premios como este sigan llegando a diferentes puntos del país.