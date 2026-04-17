Rescatado un hombre en el mar cerca de la Torre de Hércules de A Coruña

Los equipos de emergencias han rescatado esta tarde a un hombre en el mar, en la zona de la Torre de Hércules cerca de la Caracola. En este punto se había recibido un aviso algo antes de las 19:30 horas por una la caída de una persona al agua.

Un particular fue quien dio la voz de alarma al 112, sobre las 19:28 horas, asegurando que una persona pedía ayuda desde el agua en el entorno de la escultura de la Caracola. Emergencias avisó a su vez a Salvamento Marítimo, que movilizó a una embarcación y al helicóptero Helimer.

Hasta el lugar se desplazó también la Policía Local y el grupo acuático de los bomberos de la ciudad, que logró salvar al hombre. Una vez en la lancha, donde se le practicó la reanimación sin que haya trascendido el resultado, el varón fue trasladado al puerto de Oza, donde una ambulancia lo recogió para que sea atendido en el CHUAC.

Por el momento se desconocen más detalles del suceso, aunque el estado en el que se encontraba era grave.