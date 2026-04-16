Implicados tres vehículos en un accidente en la calle Severo Ochoa en A Coruña

Un accidente de tráfico registrado a las 17:03 horas de este jueves en la calle Severo Ochoa, en A Coruña, se saldó con tres vehículos implicados y una persona atendida tras encontrarse mareada, según informa el 112 Galicia.

En la llamada recibida por el servicio de emergencias se alertaba de una colisión múltiple y de la necesidad de asistencia sanitaria para una persona afectada.

El 112 movilizó a la Policía Local y confirmó que Urgencias Sanitarias ya tenía conocimiento de lo ocurrido.

Por ahora no han trascendido más detalles sobre cómo se produjo el choque ni sobre el estado de la persona atendida.