El lotero que selló la primitiva millonaria en A Coruña: “Un señor que conocía me dijo ‘Ese boleto era mío y se lo quedaron’”

OHubo una persona que reclamó el premio antes, incluso, de que se supiera que un boleto millonario había acabado en las manos de un lotero de A Coruña. Se trata de Manuel Ferreiro. No es el mismo que defiende la Fiscalía como beneficiario legítimo, sino otro que aseguró haber perdido su resguardo en el momento en el que lo fue a cobrar “a un bar”.

El juicio de la Primitiva millonaria continúa este martes en A Coruña con las pruebas testificales. El primero en prestar declaración fue el lotero que selló el boleto millonario. Lo hizo el 26 de junio de 2012 en la administración de Carrefour. A preguntas del Ministerio Fiscal y de las partes contó lo que recuerda de aquellas fechas.

Explicó el procedimiento que lleva una lotería a la hora de vender y pagar resguardos, así como el momento en el que se entera de que ha entregado un premio millonario. “Me llama el delegado de loterías para darme la enhorabuena”, explica, refiriéndose a Miguel Reija. Ocurrió un sábado y el lunes le llega un cartel publicitario anunciando el primer premio valorado en 4,7 millones de euros.

Lo celebraron. Sin embargo, nunca supieron a quién le había tocado. A las semanas se pasaría por la administración un hombre asegurando que el dinero era suyo: “Lo conocía desde hace años. Solía venir los sábados. Un día vino y me dijo ‘Ese boleto era mío, y se lo quedaron ellos’”. El lotero contó que al principio no se lo tomó en serio, pero el otro insistió. De hecho, no fue la única vez que se lo comentó.

Otro día, Manuel Ferreiro se pasó por ahí con el mismo relato. “Era de pocas palabras”, contó el lotero ante la magistrada. Fue entonces cuando este le recomendó llamar a la delegación si de verdad pensaba que era el dueño. No sabe si se llegó a poner en contacto con Miguel. Pero esa no fue la última vez que lo vio. Apareció por ahí una tercera vez. Para entonces ya había salido en prensa que existía un boleto millonario que no había sido cobrado. “Me dijo: ‘Mira que razón tenía’”.

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