Avanza la peatonalización de los Cantones en A Coruña: desaparece la parada de Entrejardines

Ni un alma se veía esta mañana en la parada de Entrejardines de A Coruña. Resulta raro verla así un lunes a primera hora. Sin embargo, caminabas unos 400 metros y ahí estaban todos los madrugadores.

Desde este lunes, la parada de buses interurbanos se mueve a la calle Alcalde Manuel Casás. La vía, entre el Teatro Colón y el edificio de Correos, fue previamente rehabilitada para darle este uso, con la idea de peatonalizar el entorno donde hasta ahora estuvo ubicada la parada del centro.

Los operarios comenzaron esta mañana a vallar la zona para avanzar con los trabajos de reurbanización de los Cantones, cuya siguiente fase corresponde a la peatonalización del entorno de los Jardines de Méndez Núñez.

Con esta actuación, se avanza hacia la unión de las dos mitades de los Jardines, con lo que se busca aportar unidad y coherencia estética al conjunto del entorno, facilitando el tránsito peatonal mediante la creación de un recorrido alineado que formará un paseo orientado a la entrada del puerto. La actuación afectará hasta el tramo final de la calle Santa Catalina.

Unir las dos mitades de Méndez Núñez

La formulación de esta parte de la actuación, tal y como figura en la redacción del proyecto, busca concretar un nexo de unión entre las dos mitades de Méndez Núñez, hoy separadas por Entrexardíns, y hacer el tramo accesible para peatones utilizando la zona donde hoy se sitúa la parada de autobús como espacio de transición entre el espacio del jardín romántico y el del parque.

El corte de Entrejardines y el traslado de la parada del bus son las modificaciones en la movilidad de la zona en esta fase de la obra. Por lo demás, el tráfico se mantiene como hasta ahora en ambas direcciones, tanto en el Cantón Grande como en el Pequeño, y las zonas de carga y descarga seguirán estando situadas en la calle Nova y en Durán Loriga.

Cambios en el transporte interurbano

Si bien, la medida afectará a un total de 102 líneas de transporte público. Desde la Xunta explican que esta reorganización responde a la necesidad de adaptar el servicio a la transformación urbanística del entorno, después de que el Ayuntamiento haya decidido convertir Entrejardines en un espacio de prioridad peatonal, eliminando el tráfico rodado en ese punto neurálgico del centro de la ciudad.

Además de este traslado general de paradas, el Gobierno gallego también introducirá cambios en la línea que conecta el Hospital Abente y Lago con el aeropuerto de A Coruña, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y aliviar la circulación en la avenida de la Marina.

En concreto, esta ruta dejará de pasar por Puerta Real y el Obelisco, dos de sus paradas habituales, y circulará en su lugar por la avenida do Porto hasta la plaza de Ourense. Según la Xunta, esta modificación busca descongestionar el tráfico en la fachada marítima y reforzar la seguridad en el entorno peatonal habilitado en la zona portuaria.

Asimismo, también se modificará la parada de cabecera de esta línea, que se trasladará a una nueva ubicación frente al Monumento ao Emigrante, en línea con la nueva ordenación de tráfico diseñada por el Ayuntamiento.

Con estos cambios, la Xunta pretende mantener la operatividad del transporte metropolitano y minimizar el impacto de la peatonalización sobre los miles de usuarios que utilizan cada día las conexiones interurbanas en la ciudad, especialmente en uno de los principales puntos de enlace entre A Coruña y su área metropolitana.