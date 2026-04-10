Los vecinos del Orzán en A Coruña impugnan la ordenanza de terrazas por incumplimientos legales

La ordenanza de terrazas de A Coruña, aprobada de forma inicial en el Pleno de febrero, recibe nuevas alegaciones tras su fase de exposición pública previa al visto bueno definitivo. A los reparos que preparan los hosteleros de María Pita y la Asociación Provincial de Hostelería se suman los de la asociación vecinal de Orzán y Pescadería.

El grupo municipal del PP, que hace dos meses votó en contra de la nueva normativa municipal, también prepara sus alegaciones, cuyo plazo finaliza el próximo lunes. Tras las respuestas que haga el Gobierno local, la ordenanza volverá al Pleno.

Los vecinos del Orzán han hecho público un documento que considera que la norma presenta "una ambigüedad generalizada". Exigen una evaluación acústica previa a la instalación de terrazas y que se establezcan "límites de ruido permitidos que aseguren el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica".

"Actualmente hay autorizadas terrazas que no deberían haber sido permitidas de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente", exponen de entrada los vecinos, que en el texto formulan alegaciones a diversos artículos de la ordenanza y aportan fotografías que muestran irregularidades en terrazas de hostelería de la ciudad.

El colectivo vecinal señala, entre otras, dudas y matizaciones que aluden al horario de funcionamiento de las terrazas, la anunciada creación de un plan de inspección para estas instalaciones y valores límite de emisión de ruidos.

"Alegamos contra la ordenanza de terrazas en su totalidad por no cumplir requisitos legales. La totalidad de la ordenanza es cuestionable e impugnable a partir del momento que evita adaptarse a, o ignora, las disposiciones del Decreto Ley TMA/851/2021 del 23 de Julio", concluye el documento, que además solicita que haya al menos dos metros de distancia entre terrazas y bancos o árboles.

También expone su incertidumbre por las dimensiones de ciertas terrazas, por el almacenaje de mercancías, la convivencia vecinal con vehículos de hostelería en calles peatonales o la recogida de elementos como mesas, sillas, toldos o sombrillas.

Seguridad en María Pita

La Asociación Provincial de Hosteleros de A Coruña no ha dado a conocer los aspectos de la norma que va a impugnar, mientras que los profesionales de la plaza de María Pita protestan porque consideran que los diseños presentados para esta ubicación concreta de la ciudad no garantizan la seguridad para los peatones y usuarios de las terrazas.

La ordenanza municipal ha sido propuesta después de que a partir de la pandemia el Gobierno local permitiese que las terrazas se instalasen en plazas de aparcamiento de la calzada, un aspecto que la norma regula obligando a los establecimientos a tenerlas solo en una ubicación: la calzada o la acera.

El Ejecutivo ha aprovechado la ordenanza para regular más cuestiones planteadas en los últimos años por los hosteleros y los vecinos. Unos y otros, al igual que los grupos de la oposición, han criticado al Concello por no haber contado con ellos en la elaboración de la ordenanza después de un primer encuentro con el sector en octubre pasado.