PSOE y BNG pactan en A Coruña aplazar el cambio urbanístico para construir vivienda en el Parque del Agra

El PSOE y el BNG han acordado este jueves en el Pleno de A Coruña retirar del orden del día un importante asunto urbanístico: la aprobación inicial de un cambio en el plan general en el ámbito del Parque del Agra que permitiría construir viviendas en este polígono. Los dos grupos pondrán en marcha un proceso por el cual se tramitará el asunto con participación de los vecinos con la previsión de poder llevarlo de nuevo al salón de plenos en el mes de mayo.

"El Gobierno municipal y el grupo del BNG han acordado crear una mesa específica de trabajo para la tramitación de la aprobación inicial de la modificación puntual del PXOM con el objeto de ordenar el Parque do Agra, el polígono M22, para la ejecución de la sentencia 620/2015 y darle efectividad al convenio firmado entre el Concello y la empresa Dricar de Inversiones S.L.", avanzó la alcaldesa, Inés Rey.

El asunto, que necesita mayoría absoluta con 14 votos a favor para salir adelante, había sido incluido en el orden del día plenario tras la comisión municipal de Facenda de este lunes, pero ante la previsible falta de apoyo en el Pleno ha sido retirado.

"A mesa de traballo facilitará a participación da veciñanza a través das entidades veciñais representativas da Agra do Orzán, co obxecto de compartir con elas a planificación urbana deste ámbito. Os traballos vanse realizar durante o mes de abril para abordar a tramitación da aprobación inicial da modificación puntual do PXOM no pleno ordinario de maio", explica el BNG en una nota.

Una demanda histórica

La mesa de trabajo facilitará la participación de los vecinos del barrio en una demanda histórica. La previsible aprobación de la modificación puntual del PXOM sería un paso decisivo para cumplir una sentencia judicial pendiente desde 2015 y avanzar en la transformación urbanística de uno de los barrios más densos de la ciudad.Sin embargo, esta aprobación tendrá que demorarse de nuevo y esperar hasta mayo.

La tramitación de esta modificación se ha prolongado durante casi una década y ha estado marcada por distintos obstáculos técnicos y administrativos.Esta iniciattiva busca poder avanzar en la ejecución de la sentencia número 620/2015 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, derivada de un procedimiento iniciado por la empresa Dricar de Inversiones S.L., que obliga a reclasificar como suelo urbano consolidado parte de los terrenos situados frente a la avenida de Gregorio Hernández, en la antigua parcela de las Adoratrices.

Esta decisión judicial ha marcado el desarrollo de un expediente complejo que se arrastra desde hace más de una década. El documento, que ahora se volverá a debatir en el pleno de mayo una vez se abra el debate en la mesa de trabajo recien creada, y tras escuchar la opinión de los veicnos, plantea una reordenación integral del ámbito del Agra del Orzán