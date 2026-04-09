Desarticulado un punto de venta de droga en Culleredo (A Coruña) con una persona detenida

La Guardia Civil de Culleredo (A Coruña) detuvo a un hombre de 22 años y de nacionalidad española como presunto autor de un delito de tráfico de drogas en el municipio.

La intervención se enmarcó en un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana orientado a la erradicación de puntos de venta minorista de sustancias estupefacientes en el núcleo urbano. Los agentes actuantes contaron con el apoyo operativo de la Policía Local para realizar las labores de identificación y registro de los individuos presentes en la zona señalada.

Tras la identificación inicial de un grupo de jóvenes, los efectivos aprehendieron pequeñas cantidades de hachís a dos de ellos e intervinieron al principal sospechoso 76,7 gramos de hachís. Además de la sustancia referida, al detenido se le incautaron 0,9 gramos de marihuana presentados en dosis para su venta y un total de 184 euros en billetes de curso legal. La intervención inmediata permitió asegurar tanto las sustancias prohibidas preparadas para su distribución como el dinero en metálico presuntamente derivado de las transacciones ilícitas detectadas.

El operativo continuó con la entrada y registro en el domicilio del implicado, donde se localizaron 15,5 gramos de hachís, 25,8 gramos de marihuana y 0,3 gramos de cocaína. Durante la inspección de la vivienda se intervinieron elementos técnicos para el pesaje y embalaje de las dosis, libretas de anotaciones comerciales y otros 690 euros en billetes. El valor económico total de la mercancía intervenida se estima en 805,70 euros.

Finalmente, las diligencias han sido remitidas al Tribunal de Instancia competente junto con el detenido y todos los efectos recuperados. Además, con esta actuación se ha desactivado un foco activo de distribución de drogas a pequeña escala que operaba en la zona.