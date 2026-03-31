Sin rastro del viaducto del CHUAC de A Coruña: bastaron 24 horas para tirar abajo la parte central

"Los trabajos están yendo a un ritmo muy bueno", trasladan desde la Xunta a Quincemil. Y es que en tan solo 24 horas ya no hay ni rastro de la parte que sobrevuela la AC-12 de A Coruña. Tan solo en el primero de los tres días de corte se ha llevado a cabo la parte más compleja del derribo, que se refiere a la zona central del puente, de 9,7 metros de largo.

Sin embargo, el trabajo no termina ahí, una vez demolidos los cinco vanos previstos durante estos días, ahora toca destruir los trozos de hormigón que cayeron al suelo, retirar los escombros y limpiar la calzada. Todo ello para que el próximo jueves a partir de las 00:00 horas de la noche puedan volver a pasar por ahí los vehículos.

A pesar de que los trabajos avanzan a muy buen ritmo, por el momento la Xunta mantiene las previsiones del cierre de la AC-12 hasta este miércoles, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Así, una vez concluidos los trabajos en las dos primeras fases del viaducto, faltaría demoler una última fase, dividida en cuatro vanos (secciones entre una columna y otra). Estos corresponden a la parte del giro que hasta ahora conectaba con la AC-12, es decir, la misma que pertenece a la zona de As Xubias.

Esta parte del viaducto se demolerá durante el próximo mes. Motivo por el cual desde la semana pasada permanece cerrado el acceso a las Xubias de Abaixo por la carretera principal del barrio. Desde entonces los vecinos entran y salen por el Materno.

24 horas sin descanso

La rapidez a la hora de la demolición se ha debido a los trabajos continuos, durante día y noche, tanto de maquinaria como de obreros. Alrededor de 40 operarios han sido necesarios para hacer esto posible.

Bien es cierto, que el ruido se hizo bastante de notar sobre todo para los pacientes y trabajadores del CHUAC, así como para los vecinos de las Xubias. Aun así, los trabajos con maquinaria más sonoros ya han concluido, por lo que lo siguiente promete ser menos escandaloso.

Corte de la AC-12

En el suelo de la calzada se han colocado camas de amortiguación para proteger el firme. De forma que, después de recoger todos los escombros y limpiar la calzada, el próximo jueves los coches podrán volver a circular por la avenida da Pasaxe sin ningún tipo de inconveniente.

A pesar de los cortes de tráfico, lo cierto es que se han notado las vacaciones de Semana Santa para evitar colapsos en el tráfico de la ciudad. Hasta el día de hoy, lo cierto es que el tráfico ha sido fluido, incluso en hora punta. Por lo que se espera que este miércoles continúe igual, siendo el último día de los cortes. Recordamos que las alternativas para llegar al CHUAC son a través de Alfonso Molina y la rotonda Casablanca.