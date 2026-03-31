Segundo día de corte total en la Avenida do Pasaxe en A Coruña: circulación "muy fluida"

Imagen de los trabajos en la zona de inicio del corte sentido entrada a A Coruña. DGT.

Por segunda jornada consecutiva, los coruñeses y los habitantes en el área metropolitana se han visto privados de una de las principales arterias de acceso a la ciudad de A Coruña a causa de las obras del Nuevo CHUAC, cuyo final se sitúa en la próxima década.

Tras iniciarse ayer la demolición, sin explosivos, del viaducto denominado 'scalextric' que daba acceso al complejo hospitalario por carretera, los trabajos siguen avanzando con la rapidez prevista para tratar de que el corte total de tráfico de la AC-12, denominada Avenida do Pasaxe, pueda ser de tan solo 72 horas y aprovecharse de estas fechas con menor actividad circulatoria.

La sala de pantallas de la Policía Local no ha registrado de nuevo incidentes o saturaciones del resto de accesos, principalmente Alfonso Molina, ya con el ramal de San Cristóbal abierto, ni de la Tercera Ronda, denominada Ronda del Real Club Deportivo Da Coruña.