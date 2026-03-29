Sorpresa en A Coruña: un delfín aparece en pleno puerto ante la mirada de decenas de personas

Un delfín se ha dejado ver en la tarde de este domingo en el puerto de A Coruña, donde permaneció durante un buen rato nadando entre las embarcaciones y sorprendiendo a las decenas de personas que paseaban por la zona de La Marina.

La inusual escena se produjo en una jornada de gran afluencia de público, coincidiendo con el buen tiempo y la celebración del Domingo de Ramos, lo que llevó a muchos vecinos y visitantes a acercarse al puerto para disfrutar del ambiente.

En las imágenes facilitadas por una lectora de Quincemil se puede observar al delfín asomándose a la superficie del agua en repetidas ocasiones, ante la atenta mirada de los presentes, que no dudaron en detenerse para contemplar el momento e incluso captarlo con sus teléfonos móviles.

No es la primera vez que un delfín se pasea por el puerto, ya lo hemos podido ver en otras ocasiones. Aun así, resulta muy difícil que te toque la suerte de verlo en directo, como le ha sucedido a Fátima, que nos ha pasado las imágenes y que lo ha descrito como "bellísimo".