El retraso en las obras de Alfonso Molina, en A Coruña, continúa sin fecha final

La avenida Alfonso Molina, en A Coruña, junto al enlace con San Cristóbal este 23 de marzo. DGT

La obra de ampliación de la avenida Alfonso Molina de A Coruña aplaza su fecha final. El reciente hallazgo de un oleoducto y de unas canalizaciones no previstas en el tramo cerrado junto al enlace con San Cristóbal —que tendría que haber reabierto la semana pasada después de dos meses— obligó a modificar el proyecto en la zona, dando lugar a unos retrasos que todavía no tienen fecha final en el horizonte.

Este lunes, preguntada al respecto, la alcaldesa de la ciudad Inés Rey afirmaba que el Concello está en "contacto permanente" con el Ministerio de Transportes, el cual, por el momento, no ha aclarado durante cuánto tiempo se extenderá el cierre de San Cristóbal.

En este sentido, la regidora recordó que en la reunión celebrada hace un mes pidió que "se axilizaran os prazos de execución".

Con este imprevisto, Rey entiende que "tiveran problemas coa adxudicataria" y que se pudiera retrasar la obra "pero en todo caso, A Coruña non pode esperar máis por esa infraestrutura que leva prometida desde o ano 2004".

La alcaldesa subrayó que el proyecto "se desatascou finalmente con este goberno, tanto en Madrid como na Coruña" y que por ese motivo entiende que "é o momento de apretar e de acelerar eses prazos para non estar cunha obra perpetua alí. É certo que as previsión iniciais vanse retrasar, pero agardamos que o retraso sexa o mínimo posible".