A Coruña se adelanta a la primavera: la ciudad alcanzará temperaturas de hasta 23 grados este martes

Terrazas de la Marina en A Coruña en una foto de archivo Quincemil

A Coruña amaneció este martes con los cielos completamente despejados. A tan solo tres días de que arranque la primavera —este viernes 20 de marzo—, la ciudad ya empieza a sentir los efectos de la estación, con una semana marcada por temperaturas agradables, sol, pero también con alguna que otra amenaza de lluvia.

Para este martes 17 de marzo se espera que los termómetros alcancen los 23 grados de máxima, con apenas probabilidades de chubascos. Mañana miércoles continuará la estabilidad, con 10 grados de mínima y 21 de máxima, según MeteoGalicia.

Asimismo, la Aemet prevé activar un aviso amarillo por temporal costero a partir de mañana, 18 de marzo, entre las 10:00 y las 20:00 horas, debido a rachas de viento procedentes del noroeste que dejarán olas de entre 4 y 5 metros de altura.

De cara al jueves, festivo por el Día del Padre, la ciudad vivirá una jornada similar a la de este martes, aunque con presencia de nubes. Aun así, el buen tiempo se mantendrá antes de un fin de semana marcado por lluvias intermitentes, aunque con temperaturas propias de esta época del año.