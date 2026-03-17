La alcaldesa de A Coruña defiende la renuncia al Mundial para priorizar un proyecto propio en Riazor

La ciudad de A Coruña ha decidido tomar un camino propio respecto al futuro de su estadio y su entorno deportivo. La alcaldesa, Inés Rey, ha dirigido una carta abierta a la ciudadanía en la que explica los motivos por los cuales la ciudad no será sede del Mundial de Fútbol 2030.

Según la regidora, aunque existía la ambición de formar parte de la cita internacional, la prioridad del Gobierno local es desarrollar un plan de inversión que responda a las necesidades reales de los coruñeses y del Real Club Deportivo a largo plazo.

Rey subraya en su misiva que un evento de tal magnitud conlleva "exigencias organizativas y de inversión" que deben analizarse con serenidad.

Tras este análisis, el Ayuntamiento ha optado por no continuar con la candidatura para concentrar todos sus esfuerzos en un proyecto diseñado a medida de la ciudad.

La alcaldesa califica esta postura como la "decisión más responsable", argumentando que mientras el Mundial duraría apenas unos días, el acuerdo alcanzado con el club permitirá modernizar el complejo de Riazor y el Palacio de Deportes para las próximas décadas.

La nueva hoja de ruta incluye una estrecha colaboración con los accionistas mayoritarios del Deportivo y contará con el apoyo de la Diputación de A Coruña.

El objetivo central es que Riazor avance hacia el futuro con un proyecto sólido que mejore las infraestructuras de toda la zona.

Rey destaca que las decisiones consensuadas tienen más futuro que las "imposiciones unilaterales" y afirma que esta etapa de diálogo busca un beneficio directo tanto para la entidad blanquiazul como para el conjunto de la ciudad.

En la carta se recalca que no se trata de un cierre de puertas, sino del inicio de una fase en la que Ayuntamiento y club trabajarán de la mano.

La alcaldesa concluye asegurando que cuando al Deportivo le va bien, le va bien a toda A Coruña, y reafirma que el compromiso municipal pasa por fortalecer el papel del deporte en la vida diaria de los coruñeses con instalaciones a la altura de lo que merecen.