Cielos variables y temperaturas suaves este lunes en A Coruña

A Coruña arranca este lunes con un tiempo estable y temperaturas suaves para mediados de marzo, en una jornada en la que predominarán los intervalos de nubes y claros y no se esperan precipitaciones relevantes en la ciudad.

Según la previsión meteorológica de Meteogalicia, los termómetros se moverán entre los 11 grados de mínima y alrededor de 16 de máxima, valores habituales para esta época del año.

Durante la mañana predominará la nubosidad variable, mientras que por la tarde se abrirán más claros, dejando momentos de sol.

El viento soplará flojo y de dirección variable durante la primera parte del día, con tendencia a componente norte en las horas centrales, lo que contribuirá a mantener una sensación térmica fresca pero agradable en la ciudad.

En cuanto a la calidad del aire, los indicadores se sitúan en niveles buenos.