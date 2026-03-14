Un conductor ebrio causa daños a vehículos estacionados en el Agra del Orzán, en A Coruña Quincemil

Los vecinos del Agra del Orzán se sorprendieron la pasada madrugada, sobre las 00:30 horas, por la presencia de un conductor que circulaba por las calles del barrio golpeando otros vehículos estacionados. Poco después, fue interceptado por la Policía Local, dando positivo en el control de alcoholemia.

Dos seguidores de Quincemil compartieron vídeos de los hechos, en los que se puede ver cómo un Ford Focus circula por la vía a una velocidad superior a la permitida y dando varias vueltas por el barrio.

Además, en determinados momentos, se observa cómo realiza maniobras provocando de forma intencionada golpes a los demás vehículos estacionados en la zona.

Fuentes municipales confirman que el conductor fue interceptado por agentes de la Policía Local y que dio positivo en el control de alcoholemia. Además, posteriormente fue derivado como autor de un delito penal al juzgado.