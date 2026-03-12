Avanzan las obras en el mercado de Santa Lucía de A Coruña: cortes de tráfico por demoliciones

Las demoliciones en el antiguo mercado de Santa Lucía de A Coruña entran en su recta final. El edificio, que acogerá el futuro centro de salud de A Falperra, continúa avanzando a buen ritmo y el próximo lunes 16 serán visibles nuevas actuaciones en el exterior del edificio, con trabajos de demolición que se ejecutarán desde la calle Inés de Castro.

Los trabajos provocarán elcorte del tráfico en el tramo entre Médico Durán y Doctor Fleming —los accesos y garajes seguirán teniendo acceso—, ya que el sector entre Doctor Fleming y Pla y Cancela no sufrirá afectaciones y estará abierto. La previsión es que el tramo cortado reabra al tráfico con total normalidad a partir del martes.

La ocupación de la vía pública en este período es indispensable por dos motivos: el primero, por las dimensiones de la retroexcavadora que trabajará en Santa Lucía; y el segundo, por seguridad y prevención, ya que al distanciarla lo suficiente de la estructura del mercado también se evitan daños de los cascotes sobre la propia maquinaria.

El concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, subrayó la importancia de esta fase de obras sobre la estructura del antiguo mercado, necesaria para abrir camino a la remodelación y modernización de la instalación, que no solo acogerá el centro de salud del distrito, sino también un nuevo centro cívico y más espacios públicos de usos múltiples.

La rehabilitación de Santa Lucía, que cuenta con una inversión de casi 8 millones de euros, es una intervención clave en el plan de acción impulsado por Inés Rey para desbloquear demandas históricas de los barrios de la ciudad.

En el caso de la Falperra y parte del Ensanche, la recuperación de un edificio que estaba en desuso —el antiguo mercado— permitirá disponer de unas nuevas instalaciones sanitarias que se ajusten al número de pacientes domiciliados en la zona, así como la creación de equipamientos públicos abiertos al uso de personas de todas las edades, una cuestión que se remonta a hace más de 15 años y que ahora, en el actual mandato, se verá cumplida.