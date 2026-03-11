Vecinos de Os Mallos, en A Coruña, tras la última intervención policial: "Hay problemas todos los días"

Los vecinos del barrio de Os Mallos, en A Coruña, no se sorprenden por el amplio dispositivo policial antidroga que se vive este miércoles en la calle Vizcaya. En concreto, en el número 58, en un edificio que señalan "lleva siendo conflictivo desde hace años".

La Policía Nacional está llevando a cabo un amplio operativo en la ciudad y en su área metropolitana con registros en tres puntos negros: el nombrado en Os Mallos, en el Agra del Orzán y en Meicende, en Arteixo. Por el momento, Quincemil ha podido confirmar que hay al menos una persona detenida en la calle Vizcaya, donde se concentró durante la mañana buena parte de la operación policial.

Algunos vecinos de la zona aseguran que se trata de un "edificio conflictivo", pero que últimamente estaba tranquilo. Pilar Neira, la presidenta de la Asociación Vecinal Os Mallos Plataforma, matiza que, "no quiere decir que no se estuviese vendiendo droga, solo que no estaba habiendo los problemas que hubo años atrás".

Por otro lado, otra vecina del barrio, que vive cerca de esta calle y es propietaria de otro piso, indica que "problemas los hay casi todos los días". "No hace mucho hubo una pelea y vino la policía", añade, explicando que el conflicto con el narcopiso de la calle Vizcaya "no se terminó nunca. Otra cosa es que los vecinos nos hayamos cansado de protestar. No significa que haya parado", explica, señalando que conviven rodeados de discusiones, peleas y un ambiente que no les deja vivir con normalidad: "Por las noches timbran a altas horas de la madrugada para que les abran", concluye.

En 2024, fueron precisamente los vecinos de este barrio coruñés quienes protagonizaron una cacerolada multitudinaria contra las actividades que se vienen desarrollando desde hace años en el interior de la vivienda. Además, en noviembre de 2022, un hombre fue asesinado por tres individuos tras una discusión por dinero en este narcopiso. La Fiscalía los condenó a 29 años de cárcel por los delitos de asesinato, robo con violencia o intimidación y contra la integridad moral.

En esta misma línea, vecinas de la zona aseguran a este medio el ambiente de inseguridad que se vive en el barrio desde hace una década: "En general es más inseguro". Otro vecino de la avenida de Os Mallos, sin embargo, declara que lleva muchos años viviendo en esta zona de la ciudad y que "no he visto diferencia". Algo similar indica otro hombre que vive en el barrio, que reconoce que se sabe que el piso de la calle Vizcaya se utilizaba para la venta de droga y que "de vez en cuando hay presencia policial, aunque no vi peleas".

En un comercio de la avenida de Os Mallos, las trabajadoras desconocían este último operativo policial. De todas formas, señalan que desde hace unos años el barrio ha vivido distintos problemas de este mismo tipo en la calle Vizcaya y en otros puntos cercanos. "He llegado a ver a gente trapicheando a las 13:00 horas del mediodía aquí al lado", añade una de ellas.

En otro local de hostelería cercano señalan también problemas con un piso en el que antes se vendía droga y que ahora simplemente está okupado.

Desde hace cerca de un año, indica uno de los trabajadores, los problemas han disminuido. "Si no están en un piso están en otro, así que a lo mejor vuelven. Yo no he tenido problemas de seguridad ni en la calle ni en mi local", subraya, aunque reconoce que "esto no quiere decir que sea la tónica general" citando los últimos robos en varios vehículos en la zona.