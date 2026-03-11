Una persona evacuada en A Coruña por una fuga de gas en Elviña

Una persona ha sido evacuada al hospital este miércoles en A Coruña tras una fuga de gas en la calle Fonte Elviña. La afectada había llamado al 112 Galicia para avisar de que se encontraba mal y que sufría "desmayos", por lo que los servicios sanitarios se desplazaron a su domicilio.

Los hechos se produjeron sobre las 12:00 horas de este 11 de marzo. Varios particulares contactaron con el 112 Galicia para solicitar asistencia para una persona en Elviña, señalando que había una posible fuga de gas.

La afectada se había puesto en contacto con emergencias anteriormente, según señalan fuentes del 112 Galicia.

Los gestores del 112 Galicia compartieron la información con el Servicio de Uxencias Sanitarias de Galicia-061, con los Bomberos de A Coruña y con la Policía Nacional.

Una vez en el punto, las mediciones confirmaron el escape de gas, mientras que la persona afectada tuvo que ser trasladada por el personal sanitario hasta el hospital.