Una tubería rota en una obra en Culleredo (A Coruña) provoca una fuga de gas en Vilaboa

Este lunes por la mañana, vecinos de la plaza Sagrada Familia, situada en Vilaboa, en el municipio coruñés de Culleredo, se vieron afectados por un escape de gas causado por la rotura de una tubería en unas obras que se están llevando a cabo en la zona.

Según fuentes municipales, el incidente ocurrió a las 11:50 horas, cuando se rompió una tubería general que suministra servicio al número 4 de la calle Pascual Veiga. Los operarios avisaron de forma inmediata a la empresa suministradora del gas, que lo cortó y procedió a la reparación de la tubería. La previsión era de que el suministro se recuperara dentro de una hora.

Hasta el lugar también se desplazó la Policía Local. Por suerte, no fue necesario desalojar ningún edificio, únicamente la zona afectada por motivos de seguridad.