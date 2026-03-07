Lleno en Oleiros (A Coruña) en un acto feminista sobre el Patronato de Protección a la Mujer

El auditorio de A Fábrica se quedó pequeño este viernes ante la gran afluencia de público que acudió al acto central organizado por el Concello de Oleiros con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

La cita giró en torno a la memoria y denuncia de los abusos cometidos en el Patronato de Protección a la Mujer, una institución creada durante la dictadura que funcionó entre 1941 y 1985.

El encuentro, concebido como un coloquio abierto al público, reunió testimonios y análisis sobre el funcionamiento de este organismo franquista, que durante décadas ejerció control sobre miles de mujeres y jóvenes consideradas “problemáticas” por el régimen.

La elevada asistencia obligó a completar todas las localidades del auditorio, en un acto marcado por el tono reivindicativo y de memoria histórica.

Durante la jornada intervinieron varias mujeres que ofrecieron su testimonio directo sobre lo ocurrido en estos centros.

Entre ellas estuvieron Consuelo García del Cid Guerra, María Dolores Gómez Benito, Francisca Blanco Díaz y Salomé da Torre, que compartieron sus experiencias y reflexiones sobre la realidad vivida por muchas mujeres en estas instituciones.

El coloquio también contó con la participación de la investigadora Belén López Cillero, quien aportó datos y contexto histórico sobre el funcionamiento del Patronato y su continuidad incluso durante los primeros años de la democracia.

La sesión estuvo conducida por la periodista Mayte González Trillo y se desarrolló en un ambiente cargado de emoción, memoria y reivindicación.

A lo largo del acto se puso el foco en la necesidad de seguir investigando y difundiendo lo ocurrido en estas instituciones, así como de mantener viva la memoria de las mujeres que pasaron por ellas.

El encuentro formó parte de la programación organizada por el Concello de Oleiros con motivo del 8-M y buscó abrir un espacio de reflexión colectiva sobre una etapa de la historia reciente marcada por la represión y el control social ejercido sobre las mujeres.

Según destacaron durante el acto, el objetivo es contribuir a la divulgación de estos hechos entre la ciudadanía y reforzar el compromiso social con la igualdad y la memoria histórica.