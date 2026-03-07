Identificados ocho menores por realizar pintadas en los molinos de Acea de Ama en Culleredo (A Coruña)

La Policía Local de Culleredo identificó a ocho menores de edad como presuntos responsables de varias pintadas en el interior de los Molinos de Acea de Ama.

Los hechos se produjeron el pasado lunes por la tarde durante una actuación de vigilancia sobre instalaciones municipales.

Según informó el Concello de Culleredo, una patrulla se desplazó hasta el lugar en el marco de los controles periódicos que los agentes realizan para prevenir daños en el patrimonio público.

Al llegar al edificio, los policías encontraron en el interior a cuatro jóvenes con varios spray de pintura y rotuladores permanentes, además de otros objetos como tabaco, dispositivos para vapear y bebidas alcohólicas.

El acceso al inmueble presentaba signos de haber sido forzado y en el interior se detectaron numerosas pintadas con diferentes firmas.

Uno de los menores presentaba manchas de pintura en la cara y en las manos, según indicaron fuentes municipales.

Durante la intervención, otros cuatro jóvenes, también menores, llegaron al lugar sin percatarse inicialmente de la presencia policial.

Uno de ellos llevaba una mochila con más botes de pintura, mientras que otra persona del grupo portaba una cajetilla de tabaco con una firma similar a una de las encontradas en las paredes del edificio.

Los agentes procedieron a identificar a los ocho implicados y contactaron con sus padres o tutores legales al tratarse de menores de edad.

De acuerdo con el parte policial, en un primer momento negaron su implicación, aunque posteriormente algunos de ellos ofrecieron distintos grados de colaboración con los agentes.

Las diligencias fueron remitidas a la Guardia Civil, que se encargará de continuar con el procedimiento y trasladar la información a la Fiscalía de Menores para determinar las posibles responsabilidades.

Desde el Concello subrayan que estas actuaciones forman parte de una campaña de control dirigida a prevenir daños por pintadas en edificios y espacios públicos del municipio.

En este sentido, la administración local también hace un llamamiento a la colaboración vecinal, especialmente a las comunidades de propietarios que sufren este tipo de actos vandálicos en fachadas, portales o garajes.

El Ayuntamiento recuerda que en estos casos es necesario presentar denuncia ante la Guardia Civil para facilitar la investigación y poder identificar a los responsables, ya que la administración local no puede intervenir directamente en propiedades privadas.

El Gobierno municipal asegura que continuará reforzando la vigilancia en espacios patrimoniales y equipamientos públicos para tratar de evitar este tipo de conductas, que afectan tanto a bienes municipales como a edificios particulares en distintos puntos del área metropolitana de A Coruña.