A Coruña disfruta de un domingo de sol y ascenso de las temperaturas

Después de dos meses marcados por una sucesión de borrascas, marzo comienza en A Coruña con cielos despejados y el sol brillando. Este domingo, la ciudad podrá disfrutar de una jornada sin nubes y con ascenso de las temperaturas.

Para esta jornada se esperan máximas que alcanzarán los 17 grados. Con viento débil del sudoeste, A Coruña contará con un día perfecto para pasear o tomar algo en las terrazas y también para la celebración de las carreras C21 y 5K, que están teniendo lugar esta mañana y han obligado a realizar distintos cortes de tráfico.

Hacia la noche, los termómetros bajarán hasta los 11 grados, anticipando un lunes en el que subirán las mínimas, las máximas bajarán a los 13 grados y volverá la lluvia.

De todas formas, según la predicción de MeteoGalicia, el 2 de marzo los chubascos se alternarán con momentos de nubes y claros, siendo más intensas las lluvias en las horas centrales del día. Ya el martes, el sol volverá a asomar tímidamente entre las nubes, en un día con máximas de 14 grados.