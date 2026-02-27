Las obras en la Estación de Tren de A Coruña obligan a cancelar servicios: habrá bus y taxi

Adif va a realizar obras en la Estación de Tren de A Coruña los días 27 y 28 de marzo. Unos trabajos que, según señala Renfe en un comunicado, son "incompatibles" con la circulación de trenes, por lo que ha programado un plan alternativo de transporte para garantizar la movilidad de sus clientes.

Las obras de mejora en la infraestructura de la estación afectarán a los últimos servicios de la tarde del viernes 27 con destino A Coruña y, hasta el mediodía del sábado 28, las circulaciones con origen/destino la estación herculina.

"El objetivo de la interrupción del servicio es llevar a cabo actuaciones tanto en el marco de la remodelación de la estación, como para habilitar un desvío al futuro acceso al Puerto Exterior de Coruña", señala Renfe en un comunicado.

Esta afectación conlleva la modificación del servicio en las líneas de Media Distancia que conectan A Coruña con Vigo, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo y la conexión de Alta Velocidad con Madrid, en ambos sentidos.

La compañía, de esta forma, ha programado la salida de 53 autobuses y 10 taxis que realizarán los trayectos A Coruña-Santiago de Compostela, A Coruña-Rábade y A Coruña-Ferrol para facilitar que los viajeros puedan llegar a sus destinos.

Debido al aumento del tiempo de viaje que supone el transbordo por carretera, para mantener el horario de las paradas intermedias es posible que se adelante la salida de algunos trenes afectados desde la estación de A Coruña, mientras que los horarios de llegada pueden ser posteriores a los habituales.

Renfe, en todo caso, recomienda consultar los horarios antes de viajar. Los billetes y toda la información están disponibles en los canales habituales de Renfe: taquillas, máquinas autoventa, App Renfe, en el teléfono 912 320 320 y en www.renfe.com.