Culleredo (A Coruña) renovará el arbolado del paseo del río Trabe con especies autóctonas

El Ayuntamiento de Culleredo, en A Coruña, prepara un plan de actuación para transformar el entorno del río Trabe a su paso por Vilaboa mediante la renovación del arbolado de ribera en el paseo fluvial.

La iniciativa busca recuperar vegetación autóctona y reforzar la infraestructura verde del municipio, dando continuidad a las mejoras realizadas en los últimos meses.

El servicio municipal de Medio Ambiente está elaborando, junto a la empresa encargada del mantenimiento de las zonas verdes, un estudio técnico para evaluar el estado actual de los árboles.

El objetivo es garantizar la seguridad de los viandantes y actuar en aquellos puntos donde exista riesgo, incorporando especies con mayor valor ambiental.

Dentro de esta planificación se está redactando una memoria técnica y económica que contempla la retirada de unos 25 chopos.

Estos ejemplares serán reemplazados por alisos, una especie característica de las riberas gallegas que forma los conocidos "bosques galería".

La previsión es ejecutar los trabajos a finales del invierno o comienzos de la primavera, el periodo más adecuado para este tipo de plantaciones.

La actuación dará continuidad a las labores desarrolladas el pasado otoño, cuando se acometió una poda integral y limpieza del paseo, además de la retirada de varios árboles secos.

Otro tramo del río Trabe, en Acea de Ama, será el eje de un gran conector financiado con fondos europeos que enlazará el paseo fluvial con el Jardín Botánico de O Burgo, facilitando un acceso sostenible a la ría y potenciando el entorno natural del municipio.