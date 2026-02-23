La primavera se adelanta en A Coruña con cielos despejados y máximas de 19 grados

La primavera está más cerca en A Coruña. A menos de un mes de que termine el invierno —el 20 de marzo—, la ciudad ya empieza a notar los cambios. Después de tantos días amaneciendo entre nubes, hoy la ciudad despertó con el cielo completamente despejado hacia las 8:00 horas.

Aunque las mañanas están siendo más frías que en las últimas semanas (unos 6 grados), lo cierto es que el anticiclón, situado ahora mismo sobre toda la comunidad, dejará temperaturas de hasta 19 grados de máxima.

La jornada se mantendrá con los cielos despejados, tal y como ha sucedido en los dos últimos días del fin de semana.

Sin embargo, el buen tiempo durará poco. Se espera que a partir de este martes las nubes comiencen a ganar protagonismo, hasta llegar a dejar chubascos desde la noche del martes.

Mientras tanto, las temperaturas oscilarán este lunes entre los 6 y los 19 grados, mientras que el martes se estabilizarán, con mínimas de 10 grados y máximas de 16.