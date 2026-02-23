El BNG insiste en que el Concello de A Coruña pida la cesión de la casa en la que vivió Rosalía de Castro

El BNG ha vuelto a reclamar al Gobierno local de A Coruña que solicite la cesión de la vivienda en la que residió Rosalía de Castro durante su etapa en la ciudad, coincidiendo con el 189 aniversario de su nacimiento, que se conmemora hoy lunes, día 23 de febrero.

La formación nacionalista recuerda que la poeta, considerada una figura clave de la literatura gallega y autora de Cantares Gallegos, vivió en la ciudad herculina entre 1871 y 1874. En este contexto, la concejala del BNG Mercedes Queixas emplaza de nuevo al Ejecutivo municipal a cumplir el acuerdo aprobado por unanimidad en el pleno de diciembre de 2021, cuando, a iniciativa del Bloque, se instó al Gobierno local a negociar con Abanca la cesión al Concello del inmueble, propiedad de la entidad financiera.

"A Coruña tamén é Rosalía e por iso desde o BNG lembramos con orgullo o moito que a nosa autora gostaba da cidade e da moita pegada que A Coruña deixou na súa vida e tamén na súa obra", afirma Queixas.

Desde el BNG critican la "indiferencia" del Gobierno local ante esta efeméride y le instan a avanzar en la obtención de la cesión del inmueble para su rehabilitación y futura musealización.

"Case 5 anos despois do acordo do Pleno, volvemos esixirlle ao Goberno de Inés Rey que o materialice e que traballe para contribuír a ensanchar a memoria viva dunha galega universal como é Rosalía de Castro. Porque A Coruña tamén ten a enorme fortuna, e orgullo, de ser unha cidade rosaliana", añaden.