Un coche que circulaba en sentido contrario por Alfonso Molina, en A Coruña, provoca un accidente de madrugada

Un hombre de 42 años ha resultado herido leve en un accidente ocurrido esta madrugada en A Coruña. El incidente se produjo por culpa de otro coche que circulaba en sentido contrario por Alfonso Molina, a eso de las seis horas de la madrugada.

El nombre del conductor herido responde a las iniciales V.G.D. Este circulaba en el sentido correcto cuando otro coche apareció de frente e impactó contra él. El impacto se produjo en sentido salida de la ciudad, a la altura del desvío hacia Ronda de estaciones, pasando los juzgados.

Según informan desde la sala de Tráfico de la Policía Local, hasta el lugar se trasladaron los servicios de Atestados, que en estos momentos mantienen una investigación abierta.

