Cerrados parques y playas en A Coruña ante el temporal: la alerta roja regresará mañana

La ciudad amanece tranquila, aunque se espera una tarde más complicada. Hoy está activa la alerta naranja por temporal costero y la amarilla en tierra por fuertes rachas de viento. Para mañana, la previsión apunta a una nueva alerta roja

Los temporales parecen no abandonar A Coruña, que encadena varias semanas marcadas por el mal tiempo. Aunque la lluvia no acompañó esta mañana, lo cierto es que sí lo será de cara a la tarde. Además de la lluvia, el viento y las olas también serán los protagonistas tanto en hoy como mañana con alertas tanto en mar como en tierra. Por ello, ante esta situación, los parques y playas de la ciudad permanecerán cerrados como mínimo estos dos días., informan fuentes municipales.

Hoy, según la Aemet, la ciudad permanece en alerta amarilla en tierra por rachas de viento de 80km/h, mientras que en el mar la alerta se eleva a naranja, con olas de entre cinco y siete metros.

De cara a mañana, el panorama será diferente, elevándose a roja la alerta en el mar, según la última actualización de la Aemet.

La semana pasada la borrasca Ingrid puso a toda la provincia de A Coruña en alerta naranja por temporal costero y amarilla por fuertes lluvias, y esta semana le ha cogido el relevo la borrasca Joseph. Ahora, Galicia ya se prepara para un nuevo temporal este viernes.

