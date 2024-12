Mariñas Coruñesas dedica 236.000 euros a una Red de Centros de Interpretación

La Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas avanza en la articulación de un destino de ecoturismo de calidad en el territorio. Con el fin de armonizar la idea de Reserva en todo su ámbito geográfico, aprovechará equipamientos ambientales existentes para dotarlos de contenido para el hilo conductor de Mariñas Coruñesas.

Cedida Nuevo paso en firme para la constitución de la nueva Asociación de Ecoturismo de Mariñas Coruñesas

La entidad creará así una Red de Centros de Interpretación de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas. Las 12 instalaciones que serán objeto de esta tematización son los siguientes:

Aula de Naturaleza de Crendes (Abegondo), ⁠Centro de visitantes – Sede de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas (Abegondo), ⁠Museo do Mar de Sorrizo (Arteixo), ⁠Museo das Mariñas (Betanzos), ⁠Museo do Xacemento Romano de Cambre (Cambre), ⁠Sala de la Colección Museográfica del Castro das Travesas (Carral), ⁠Centro de Visitantes del Río Mandeo (Coirós), Jardín Botánico del Burgo – Aula de la Naturaleza Juan Lembeye (Culleredo), ⁠Casa Museo María Antonia Dans (Curtis), ⁠Centro Etnográfico del Río Mandeo (Teixeiro, Curtis), ⁠Aula do Mar (Oleiros) ⁠y Aula da Ría (Paderne).

La Reserva tiene la licitación abierta para realizar los trabajos de adaptación de cada una de las dependencias. El presupuesto asciende a 236.460 euros, que están financiados con fondos Next Generation al forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística.

Centro de interpretación de Oleiros. CEDIDA

Las actuaciones son específicas para cada uno de los centros y para cada una de las temáticas que interpretan. Los proyectos de tematización han sido consensuados con los ayuntamientos titulares de estos equipamientos, así como con la Deputación de A Coruña (titular de los centros de Chelo y Teixeiro).

En líneas generales, consistirán en la dotación de diversos soportes de imagen, como placas y paneles, la instalación de expositores con material divulgativo de la Reserva, o la realización de material audiovisual. En algunos puntos se confeccionarán materiales didácticos específicos.

Por ejemplo, en Sorrizo se incluirá una recreación de ecosistema litorales en resina y un mural de siete metros con las especies más representativas; en Betanzos se recreará un puesto de la Feria; en O Burgo y Curtis se colocarán refugios en madera para fauna.

El presidente de la Reserva, José Antonio Santiso, señala que con esta red de centros se dará "un impulso a visibilizar los nuevos productos turísticos, nuestro patrimonio material e inmaterial, así como las empresas certificadas en laa marca de calidad". Asimismo, serán espazos para educación ambiental y actividades de ecoturismo los 365 días del año.

Santiso resalta que con esta red, la Reserva contará con puntos de divulgación en zonas de toda tipología: el litoral, las rías, los ríos, el monte y el patrimonio histórico. Esta iniciativa constituye un paso más para ofrecer instalaciones actuales, adaptadas a la nueva realidad del territorio, que ayuden a interpretar el patrimonio y a sensibilizar sobre los valores de esta Reserva de Biosfera reconocida desde el 2013 por la UNESCO.