La calle de A Coruña que se prepara para la Navidad pagando su propio alumbrado

Comerciantes de una céntrica calle de A Coruña llevan años organizándose para poner luces de Navidad en la zona ante la falta de iluminación municipal. Se trata de la callejuela del Alcalde Canuto Berea, frente a la plaza de la Galera, donde ya se pueden ver las luces colocadas entre las fachadas.

Cedida Primeras imágenes de cómo serán las luces de Navidad de A Coruña este año

Los propietarios y propietarias de las tiendas que se encuentra en esta calle llevan años contratando de forma unilateral las luces navideñas para adornar la zona de cara a estas fechas. "Corre por nuestra cuenta desde siempre, las contratamos y las pagamos nosotros, entre todos", detallan.

Estos comerciantes tomaron la iniciativa para suplir la falta de alumbrado navideño en un callejón que se vuelve oscuro en las tardes y noches de invierno, más aún en contraste con los alrededores iluminados. Este lunes ya se pudo ver cómo lucirá un año más esta decoración.

En una calle de A Coruña la Navidad se ha anticipado hoy. En lo que parecen ser unas pruebas, la pequeña calle Alcalde Berea que conecta la calle Real con Galera se ha iluminado hoy #acoruña #acoruna #coruña #coruna #lacoruña #lacoruna #galicia #quincemil15000 #quincemil pic.twitter.com/8Exwx9ZZdN — Quincemil (@quincemil15000) November 18, 2024

Según detallan los propietarios, desde el Concello han jusitificado siempre esa ausencia por la estructura de la popia calle, de escasa amplitud, lo que "impide que pase el camión" y que los operarios puedan colocar el alumbrado.



"No es una iniciativa, lo hacemos porque no nos queda más remedio", añaden, y lamentan que "no se cuide" este callejón situado en pleno corazón de la ciudad.

Preparativos de Navidad en A Coruña

El Concello realizará el encendido de las luces de Navidad el próximo miércoles 5 de diciembre, a las 19:30 horas en la plaza de María Pita. Allí se encontrará el eje central del alumbrado de este año, donde se podrán ver las coronas de los tres Reyes Magos a modo de grandes estructuras luminosas. Este montaje ya ha dado comienzo en los últimos días, al igual que en otros puntos de la ciudad.

Las luces comenzaron a instalarse principalmente en octubre y algunas semanas antes, cuando ya se vieron por la ciudad camiones de la empresa Ximénez, los encargados de esta tarea habitualmente. Entre las novedades de este año, destaca la decoración luminosa en forma de dientes de león.

Avanzan los trabajos de montaje del alumbrado de Navidad en A Coruña. En la plaza de María Pita ya se pueden ver las estructuras que conformarán las coronas de los tres Reyes Magos👑 pic.twitter.com/EjGe2NVObf — Quincemil (@quincemil15000) November 18, 2024

El aumento de la partida municipal para las luces de Navidad, pasa del medio millón de euros de 2023 a los 820.000 euros de este 2024, con el objetivo de reforzar otros barrios de la ciudad más allá de la zona centro. La partida incluye la decoración de Navidad y de Carnaval.

El encendido del alumbrado será el plato fuerte de la jornada del 5 de diciembre. Sin embargo, habrá actividades ya desde las 17:00 horas, con animación infantil a cargo de Peter Punk, que será el encargado de dirigir el concurso de dibujos. Los ganadores de este concurso podrán subir con la alcaldesa en el momento del encendido.

Posteriormente, la banda gallega creada en 2016 bajo el nombre de Los Alcántara actuará versionando grandes éxitos de artistas de primer nivel como Raphael, Rocío Jurado o Nino Bravo.