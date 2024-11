La alcaldesa de A Coruña da por hecho que "habrá presupuestos": "No descarto ninguna posibilidad"

María Pita está sumida en una crisis de Gobierno desde que el BNG, socio prioritario del equipo de Inés Rey, anunciase durante el pleno extraordinario de noviembre que no apoyará los presupuestos municipales de 2025. Las cuentas del próximo año están en un limbo y las opciones son limitadas. No obstante, la alcaldesa de Inés Rey aseguró esta mañana que "habrá presupuestos": "No descarto ninguna de las posibilidades que existen para sacarlos adelante", prosiguió.

Rey evitó valorar la decisión del BNG, que justifica su decisión alegando que "no se dan las condiciones necesarias para apoyar las cuentas" porque "no se han cumplido los acuerdos" alcanzados hasta el momento. "Le tienen que explicar a la ciudadanía por qué han decidido no apoyar unos presupuestos que ni siquiera han discutido ni han empezado a negociar", defendió esta mañana ante la prensa Inés Rey.

El equipo de Gobierno "va a seguir trabajando en los presupuestos" con el objetivo de que la ciudad tenga unas cuentas específicas para 2025. No obstante, los escenarios posibles se limitan a tres: prorrogar los del 2024, seguir negociando o recurrir a una moción de confianza.

