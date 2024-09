PSOE y BNG de A Coruña comienzan las negociaciones de los Presupuestos de 2025

El Palacio Municipal de María Pita ha acogido esta mañana la primera reunión para la negociación de los Presupuestos Municipales de cara al próximo año 2025, en la que han participado una representación del Gobierno municipal y el equipo designado por el BNG.

Por parte del ejecutivo local la delegación ha estado encabezada por el concejal de Economía y Planificación Estratégica, y portavoz del Gobierno municipal, José Manuel Lage, y por la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, y viceportavoz, Nereida Canosa. Por parte del BNG han participado el portavoz Francisco Jorquera, y los concejales Avia Veira y David Soto.

La reunión mantenida hoy ha supuesto el primer paso de cara a la aprobación de unos nuevos presupuestos, y se ha celebrado siguiendo el calendario anunciado en verano por el portavoz del ejecutivo local. "Vamos a trabajar para que A Coruña tenga un presupuesto que sea tan ambicioso como fue del 2024", ha expuesto Lage.

El portavoz municipal ha asegurado que el Gobierno "seguirá trabajando con la mayor dedicación para hacer efectivos los compromisos contraídos con el BNG con motivo del acuerdo para los Presupuestos del 2024". "Vamos a poner todo de nuestra parte para seguir trabajando en unos presupuestos progresistas y que den respuesta a las necesidades de nuestros barrios y de todas las coruñesas y coruñeses", ha apuntado.

"Aínda fican por cumprirse parte dos compromisos"

El portavoz nacionalista ha matizado que se ha tratado de una "reunión formal" y que la negociación de los presupuestos como tal aún no se ha iniciado ya que "aínda fican por cumprirse boa parte dos compromisos contidos quer no Acordo de Investidura".

"No acordo de investidura figura que a negociación dos orzamentos comezarían en setembro, mais tamén aparece que na primeira reunión co BNG o Goberno Local entregaría un borrador das contas para o próximo exercicio. Mais esa entrega non se produciu. Non temos ningún borrador. O que fixeron foi comentarnos as grandes liñas que, ao seu xuízo, deberían contemplar os vindeiros orzamentos. Pero iso non é un borrador", ha indicado.

Además, el BNG también reclamao una información detallada sobre el grado de ejecución de los presupuestos vigentes. "Para o BNG calquera acordo orzamentario debe partir dunha premisa previa: o cumprimento do que xa estaba acordado", ha incidido Jorquera.

"Hacer los deberes es ejecutar lo que se aprueba"

Por su parte, el líder popular, Miguel Lorenzo, ha lamentado que la alcaldesa, Inés Rey, "nunca nos ha invitado a negociar ni el presupuesto ni ningún tema de ciudad en cinco años". "El año pasado hicimos 600 propuestas para los presupuestos y solo nos atendió una", ha indicado.

Asimismo, ha criticado la "falta de ejecución" de los presupuestos. "En estos cinco años ha dejado sin ejecutar más de 225 millones de euros para inversiones en los barrios. Hacer los deberes no es hacer el presupuesto, es ejecutar lo que se aprueba", ha añadido.