El BNG de A Coruña rompe la negociación con el Gobierno local y no apoyará el presupuesto de 2025

El BNG en A Coruña no va a apoyar los presupuestos de 2025. Lo acaba de anunciar este lunes el portavoz nacionalista, Francisco Jorquera, con quien el Gobierno local había iniciado hace dos meses las negociaciones para elaborar las cuentas del próximo año.

"No se dan las condiciones necesarias para apoyar el presupuesto porque se ha quebrado la confianza y no se han cumplido acuerdos que figuraban en el pacto de investidura con el que permitimos que Inés Rey fuese alcaldesa", explicó Jorquera, que entre asuntos pendientes de resolución citó la apertura del parque del Observatorio a los vecinos del Agra, que no se ha ejecutado.

"No vemos posible llegar a un acuerdo con el grupo de gobierno para los presupuestos de 2025. El BNG condicionaba el inicio de las negociaciones al cumplimiento del grueso de los acuerdos firmados, el de investidura y el de los presupuestos vigentes. Dos meses después, muchos de estes acuerdos continúan sin ser cumplidos. El BNG no va a suscribir un nuevo acuerdo con el equipo de gobierno para los presupuestos de 2025. Si hay presupuesto para el año 2025, no será con nuestro voto favorable", afirmaba Jorquera.

El BNG sí apoyará la aprobación definitiva de un cambio en el presupuesto de este año y la inicial de otra modificación que hoy se debate en el Pleno extraordinario del Concello.

Respuesta de Lage Tuñas

El portavoz municipal y responsable del área de Economía e Facenda, José Manuel Lage, respetó la postura del BNG sobre la negociación presupuestaria y avanzó que el Ejecutivo de Inés Rey "no va a renunciar" a tener nuevas cuentas en 2025. Lage reiteró "la mano tendida" a los nacionalistas, con quien recordó con hay una "relación prioritaria".

Lage admitió que los "ritmos son diferentes" en la tramitación de algunos asuntos pactados con el BNG, pero destacó algunos en los que ha habido avances, entre ellos el desarrollo de consellos municipales económicos y sociales, la regulación de las viviendas de uso turístico, el nuevo contrato de gestión de la planta de Nostián y "pasos en marcha" en la futura ordenanza de movilidad.

Desde el Gobierno local afirman que "respetamos la decisión pero no entendemos que el BNG renuncie a participar en la elaboración de los presupuestos sin ni siquiera comenzar una negociación, es evidente que su posición no responde a desacuerdos sobre el destino de las cuentas públicas ya que ni han planteado sus propuestas. Lamentamos la decisión política de quedarse fuera de la posibilidad de negociar los presupuestos. Desde el gobierno local no renunciamos a que la ciudad tenga presupuesto en 2025 y seguiremos trabajando en su elaboración. Todos los grupos tenemos la responsabilidad de trabajar y acordar para que esta ciudad cuente con las mejores herramientas para a garantizar su progreso, y el Gobierno no renuncia a esa responsabilidad".

