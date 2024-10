El Superior avala la ampliación del CHUAC de A Coruña al revocar el fallo contra su ubicación

Hace justo un año un juzgado de Santiago invalidó con una sentencia la aprobación, por parte de la Xunta, del Plan Funcional y de Espacios del Hospital Universitario de A Coruña, un documento que la administración gallega tomó como base para determinar que la ampliación del CHUAC se ejecutase en su actual ubicación y no se construyese un nuevo hospital. La Xunta recurrió el fallo, que había sido motivado por un recurso presentado por los afectados por las obras, que serán expropiados para que se pueden crear los nuevos accesos, y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se acaba de pronunciar revocando aquella sentencia y avalando el emplazamiento de la ampliación señalado en el Plan Funcional.

El dictamen del Superior, con fecha de 15 de octubre, estima la apelación de la Xunta al concluir que el Plan Funcional y de Espacios es "una actuación no susceptible de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa", al considerar este documento "un mero estudio" que no define ni la tipología del complejo sanitario ni su ubicación.

"La aprobación del plan funcional del CHUAC no conlleva implicaciones territoriales ni afecciones a particulares, solo implicaciones sanitarias, al ser un mero instrumento de planificación sanitaria. Y no permite conocer las parcelas afectadas", indica el fallo del TSXG, que añade que tal aprobación "no requiere de ningún informe técnico que la avale".

Los vecinos que promovieron el recurso contra el Plan Funcional advirtieron en el mismo que en un primer informe de 15 de octubre de 2020 se había optado por un primer escenario que planteaba la ampliación del CHUAC con su construcción en una nueva ubicación manteniendo la actividad de los centros periféricos, opción rectificada con otro informe de dos meses después que mantenía el emplazamiento actual del hospital.

Los magistrados del Superior exponen que entre las funciones del Plan Funcional no se incluye la construcción de centros sanitarios ni la elección de su ubicación, sino la "planificación de las necesidades asistenciales". Es el PIA (plan de interés autonómico), añaden, el estudio "que define el emplazamiento elegido y su justificación” y, por tanto, "faculta la alteración de la calificación urbanística de los terrenos y la expropiación de los mismos". Los vecinos afectados también han impugnado el PIA, pero aún no se ha dictado sentencia.

Expropiados en Pedralonga

Los expropiados por las obras de los accesos al nuevo CHUAC, cuyas viviendas se encuentran en Eirís detrás del complejo hospitalario, serán reubicados en una superficie en Pedralonga que será urbanizada y en la que podrán levantar sus nuevas viviendas; serán 17 casas de tipología unifamiliar aislada. En agosto pasado, la Xunta sacó a concurso la urbanización de la zona, entre las avenidas de Pedralonga-Montserrat y A Pasaxe, junto a las instalaciones de Down Coruña y al sur del Oncológico.