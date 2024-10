La pequeña friki store de A Coruña a la que salvó la Navidad y las redes, lanza su tienda online

La Liada, una pequeña tienda friki de A Coruña, ubicada en la calle San Nicolás, ha comunicado una buena noticia que ha tardado dos años en llegar a sus clientes y seguidores: el lanzamiento de su web.

Este avance supone un logro para el establecimiento regentado por la propietaria, Lía Gimeno, quien es un rostro conocido para muchos usuarios de las redes sociales desde 2022 a raíz de un vídeo llorando que subió como llamada de auxilio para su negocio y cuyo desenlace fue afortunadamente feliz.

"Gracias a la gente que hace dos años hizo viral el vídeo en el que estaba llorando porque no había ventas. Gracias a eso contacté con una empresa que hace webs y hoy por fin anuncio que La Liada tiene su propia página", ha dicho orgullosa la propietaria en la cuenta de La Liada en X.

Por fin https://t.co/utlNzpw7ft es una realidad gracias a la magia de Twitter y la gente buena de esta comunidad, quería daros las gracias y pedir un poquito de magia 🪄 más para impulsar este nuevo camino compartiendo para poder llevar a vuestras casas este bonito sueño ❤️ pic.twitter.com/Smo4OwlGZ0 — Lia Rebeldía (@LiaRebeldia) October 23, 2024

"A veces Twitter no e sun lugar tan feo, estoy súper agradecida, poco a poco todo va mejor siempre. Decirle a la gente lo bonito que hace las cosas, desearle lo mejor, las crísitcas positivas a veces es más difícil", afirma la dueña de la tienda, que a la vez reconoce que a día de hoy aún sigue con dificultades, aunque diferentes, debido a "calles levantadas en la zona y que han cerrado varios negocios cercanos".

"A pelear", asegura. Esta historia se remonta a la Navidad de 2022 cuando esta emprendedora visibilizó la situación que atravesaba en aquel momento el comercio local de la ciudad herculina.

"No me gusta llorar, pero está siendo una Navidad durísima en el pequeño comercio. Esta es mi tiendecita friki en A Coruña. Ojalá se comparta mucho y no esté tan vacía como ayer. Ojalá los Reyes sean más mágicos que nunca y me ayuden a seguir adelante con este sueño", explicaba Lía. Tres días después, el vídeo acumulaba ya más de 500.000 visualizaciones que se tradujeron en un incremento considerable en el número de pedidos y seguidores de La Liada.

"La campaña estaba siendo muy floja, pero gracias a este mensaje en redes, han comenzado a entrar pedidos de diversas partes de España, como Valladolid, Barcelona o Asturias, y también se ha hecho eco destacados artistas, como James Rhodes", contó en aquel momento esta catalana que un día se enamoró de la Torre de Hércules y no se pensó dos veces el mudarse a A Coruña.