Marea Atlántica también alega contra el acuerdo para construir en el litoral de A Coruña

A los grupos municipales del BNG y del PP, a la plataforma cívica Defensa do Común, a la entidad vecinal de Oza y a vecinos de As Xubias a título individual o en grupo se les ha unido la formación política Marea Atlántica en las alegaciones al convenio que el Concello de A Coruña y el fondo inversor Ginkgo Advisor han firmado para construir en el litoral de la ría coruñesa. El plazo de exposición pública del convenio concluyó este jueves día 19.

Marea, que salió de la Corporación municipal en mayo de 2023 al perder la representación que tenía como grupo de la oposición, expone en sus alegaciones que la operación que prevé la recuperación urbanística de As Xubias con nuevas edificaciones, restauración de inmuebles y creación de espacios públicos es "contraria aos principios máis elementais do urbanismo democrático e supón unha ameaza para unha peza moi sensible e de alto valor cultural, ambiental e paisaxístico do bordo litoral da Coruña".

Marea, a través de una nota, exige que el acuerdo no sea ratificado y demanda participación ciudadana, "criterios de interese público e perspectiva metropolitana" en la ordenación urbanística de As Xubias, donde una modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) que rebaja la edificabilidad entre A Pasaxe y Oza está paralizada desde 2022.

La formación política apoya sus alegaciones en seis argumentos: señala que el convenio es contrario a los principios de mitigación y adaptación al cambio climático; indica que apuesta por un "crecemento residencial excesivo e inxustificado nunha zona que, polas súas propias características, tivo historicamente unha baixa intensidade de ocupación"; y denuncia que supone "privatizar o planeamento do ámbito, que pasaría a estar determinado por un Plan Especial elaborado polo fondo de investimento e non dende María Pita".

Otras razones de la alegación apuntan a que el convenio incumple los criterios estratégicos de desarrollo urbano sostenible "que o Concello di defender en múltiples documentos, caso da Axenda Urbana 2030".

PP y BNG

Con representación en la Corporación, BNG y PP también se oponen al acuerdo entre Ginkgo y el Concello. Ambos grupos demandan la anulación del convenio y el cumplimiento de la modificación del plan general prevista desde 2022 para determinar cuánto se va a poder construir tanto en el ámbito donde el fondo ha adquirido terrenos, entre Oza y el Materno Infantil, como entre el hospital y el puente de A Pasaxe, donde también hay otras iniciativas inmobiliarias que desconocen cuánto se les va a permitir edificar.

El Pleno de la semana pasada aprobó una moción del BNG apoyada por el PP que solicitó la suspensión del convenio. El Gobierno local dijo en ese momento que el acuerdo iba a ser "mejorado" y apeló al diálogo para aclarar la operación y trasladar toda la información sobre el proyecto a los vecinos y los grupos municipales, que han denunciado "falta de transparencia".